В Херсоне – 2, в Киеве – 10: сколько лет украинцам нужно, чтобы насобирать на собственную квартиру

Чтобы купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Украине, граждане должны откладывать всю свою зарплату в течение 5-7 лет, но в прифронтовых городах этот срок существенно короче - менее 2 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на статистические данные OLX.

Детали

Чтобы приобрести собственную квартиру, украинцам необходимо работать в среднем 5-7 лет, откладывая всю зарплату.

При этом самыми доступными для покупки будут квартиры в прифронтовых городах: Херсоне, Запорожье, Николаеве и Сумах. Из-за боевых действий и обстрелов цены на рынке недвижимости там остаются самыми низкими. В Херсоне, чтобы отложить на квартиру, понадобится менее 2 лет.

Наименее доступное жилье - в Киеве, где путь к собственной квартире растягивается почти на 10 лет. Во Львове и Виннице придется собирать дольше, чем в других городах.

В таких городах как Днепр и Харьков, до полномасштабного вторжения с развитым рынком недвижимости, для покупки квартиры надо откладывать зарплату в течение менее 4 лет.

В Ужгороде, который является самым дорогим городом по стоимости аренды, нужно 6 лет накапливать средства с местной зарплатой.

Расчеты дают ориентир, насколько жилье финансово достижимо в разных регионах, однако реальная покупательная способность зависит от расходов, накоплений, помощи извне (заимствования, ипотека), отмечают аналитики.

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