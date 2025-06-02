У Херсоні – 2, у Києві – 10: скільки років українцям потрібно, щоб назбирати на власну квартиру

Щоб купити однокімнатну квартиру на вторинному ринку в Україні, громадяни мають відкладати всю свою зарплату протягом 5-7 років, але у прифронтових містах цей термін суттєво коротший — менш як 2 роки. Про це пише УНН із посиланням на статистичні дані OLX.

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Щоб придбати власну квартиру, українцям необхідно працювати в середньому 5-7 років, відкладаючи усю зарплату.

При цьому найдоступнішими для купівлі будуть квартири у прифронтових містах: Херсоні, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах. Через бойові дії та обстріли ціни на ринку нерухомості там залишаються найнижчими. У Херсоні, щоб відкласти на квартиру, знадобиться менш як 2 років.

Найменш доступне житло — у Києві, де шлях до власної квартири розтягується майже на 10 років. У Львові та Вінниці доведеться збирати довше, ніж в інших містах.

У таких містах як Дніпро та Харків, до повномасштабного вторгнення із розвиненим ринком нерухомості, для купівлі квартири треба відкладати зарплату протягом менш як 4 роки.

В Ужгороді, який є найдорожчим містом за вартістю оренди, потрібно 6 років накопичувати кошти з місцевою зарплатнею.

Розрахунки дають орієнтир, наскільки житло є фінансово досяжним у різних регіонах, однак реальна купівельна спроможність залежить від витрат, накопичень, допомоги ззовні (запозичення, іпотека), зазначають аналітики.

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