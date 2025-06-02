У Херсоні – 2, у Києві – 10: скільки років українцям потрібно, щоб назбирати на власну квартиру

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров
14:39 • 11207 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

14:21 • 23703 перегляди

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

13:07 • 42687 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

11:49 • 79824 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 129242 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 144823 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 199626 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 211548 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 121684 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

1 червня, 04:00 • 293603 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
49%
750мм
Популярнi новини

Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини

2 червня, 06:58 • 70542 перегляди

Спецоперація "Павутина": у ЦПД РНБО повідомили, що знищено мінімум 13 російських літаків

2 червня, 07:10 • 53432 перегляди

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 87584 перегляди

У Стамбулі стартували переговори України та росії за участю Туреччини - МЗС

11:45 • 84199 перегляди

Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"

13:22 • 18554 перегляди
Публікації

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

11:49 • 79892 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 293643 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 337850 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 351083 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 355871 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Сергій Кислиця

Гітанас Науседа

Актуальні місця

Україна

Стамбул

Туреччина

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 88310 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 118476 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 198266 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 139456 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 169727 перегляди
Актуальне

Financial Times

Шахед-136

Безпілотний літальний апарат

Гривня

Ту-160

У Херсоні – 2, у Києві – 10: скільки років українцям потрібно, щоб назбирати на власну квартиру

Київ • УНН

 • 448 перегляди

Українцям потрібно 5-7 років, щоб купити однокімнатну квартиру, відкладаючи всю зарплату. У прифронтових містах, таких як Херсон, цей термін менше двох років.

У Херсоні – 2, у Києві – 10: скільки років українцям потрібно, щоб назбирати на власну квартиру

Щоб купити однокімнатну квартиру на вторинному ринку в Україні, громадяни мають відкладати всю свою зарплату протягом 5-7 років, але у прифронтових містах цей термін суттєво коротший — менш як 2 роки. Про це пише УНН із посиланням на статистичні дані OLX.

Деталі

Щоб придбати власну квартиру, українцям необхідно працювати в середньому 5-7 років, відкладаючи усю зарплату.

При цьому найдоступнішими для купівлі будуть квартири у прифронтових містах: Херсоні, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах. Через бойові дії та обстріли ціни на ринку нерухомості там залишаються найнижчими. У Херсоні, щоб відкласти на квартиру, знадобиться менш як 2 років.

Найменш доступне житло — у Києві, де шлях до власної квартири розтягується майже на 10 років. У Львові та Вінниці доведеться збирати довше, ніж в інших містах.

У таких містах як Дніпро та Харків, до повномасштабного вторгнення із розвиненим ринком нерухомості, для купівлі квартири треба відкладати зарплату протягом менш як 4 роки.

В Ужгороді, який є найдорожчим містом за вартістю оренди, потрібно 6 років накопичувати кошти з місцевою зарплатнею.

Розрахунки дають орієнтир, наскільки житло є фінансово досяжним у різних регіонах, однак реальна купівельна спроможність залежить від витрат, накопичень, допомоги ззовні (запозичення, іпотека), зазначають аналітики.

Голосіївський та Шевченківський: у яких районах Києва найбільше зросла вартість оренди19.05.25, 14:22 • 8616 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоНерухомість
Дніпро
Україна
Ужгород
Вінниця
Запоріжжя
Львів
Миколаїв
Херсон
Суми
Київ
Харків
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9