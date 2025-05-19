Голосіївський та Шевченківський: у яких районах Києва найбільше зросла вартість оренди

Оренда житла в Києві зростає навіть у віддалених районах, проте активність орендарів - навпаки - падає. Найбільше зростання цін на однокімнатні квартири за останній рік зафіксовано не в Печерському районі, як зазвичай, а в Шевченківському. Водночас кількість відгуків на оголошення про оренду зменшилася майже по всьому місту. Орендарі дедалі частіше звертають увагу на передмістя з новим житлом і нижчими цінами, пише УНН із посиланням на аналітичний відділ OLX.

Деталі

Згідно із даними за квітень, найбільше зростання цін на оренду однокімнатних квартир у Києві сталося в Шевченківському районі. Середня вартість оренди там піднялася на 33% - до 24 тис. грн. Це більше, ніж у традиційно дорогому Печерську.

Інші райони з помітним зростанням:

Голосіївський: +37% до 19 тис. грн;

Святошинський: +30% до 13 тис. грн;

Печерський: +25% до 37,3 тис. грн;

Подільський: +21% до 17 тис. грн;

Дарницький, Дніпровський, Солом’янський: +15–18% до 13 тис. грн;

Деснянський: +12% до 9 тис. грн.

У передмісті Києва також зафіксовано ріст цін, повідомляють у компанії:

Вишневе: +33% до 12 тис. грн;

Буча, Вишгород: +25% до 10 тис. грн;

Ірпінь, Крюківщина, Петропавлівська Борщагівка: +20% до 12 тис. грн.

Проте попит на житло не росте разом із цінами. Навпаки - у більшості районів кількість відгуків на оголошення зменшується, зауважують аналітики.

Найбільше падіння активності спостерігається у:

Печерському районі: -42%;

Дніпровському: -28%;

Оболонському: -20%;

Святошинському та Солом’янському: -19%.

Певне зростання попиту зафіксовано лише в Подільському (+15%) та Дарницькому (+3%) районах. У передмісті винятками стали Буча (+34%) та Вишгород (+8%), тоді як Петропавлівська Борщагівка втратила 45% інтересу з боку орендарів, Бровари - 33%.

Аналітики пояснюють такий дисбаланс перенасиченням ринку та завищеними очікуваннями власників квартир. У той час як Київ демонструє дорожчання навіть у спальних районах, передмістя з розвиненою інфраструктурою стає дедалі привабливішим для орендарів, пропонуючи кращі умови за помірніші ціни.

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