Зросла вартість оренди на Полтавщині та ціна на квартири у житомирських новобудовах: що відбувалось на ринку нерухомості у квітні

$41.450.15
46.960.22
ukenru
"Ефективно збивати балістику можуть лише системи Patriot": експерт пояснив, як працює ППО і чого потребує Україна
Ексклюзив
14:38 • 4610 перегляди

"Ефективно збивати балістику можуть лише системи Patriot": експерт пояснив, як працює ППО і чого потребує Україна

Ексклюзив
14:35 • 10905 перегляди

У Києві вибухнув термінал «ПриватБанку»: дивом обійшлося без жертв - відео

Ексклюзив
13:29 • 14896 перегляди

Гранола, мюслі, пластівці: нутриціолог пояснила, чи можуть бути корисними сухі сніданки

Ексклюзив
13:20 • 21676 перегляди

На якому етапі введення електронної оплати у маршрутках в Києві - відповідь КМДА

Ексклюзив
10:29 • 60389 перегляди

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку

10:06 • 73786 перегляди

Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

Ексклюзив
09:50 • 70703 перегляди

Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту

Ексклюзив
09:39 • 66239 перегляди

Створюють рекорди та примножують врожаї: історія агроінституту, який потрапив до Книги рекордів

Ексклюзив
7 травня, 07:07 • 49142 перегляди

Домашнє насильство: кількість звернень впала майже вдвічі у 2025 році - Нацполіція

7 травня, 06:41 • 44431 перегляди

Католицький світ чекає на появу білого диму: сьогодні у Ватикані розпочинається конклав

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+16°
2м/с
33%
746 мм
Популярнi новини

НАБУшники, прокурори та податківці – хто очолить Бюро економічної безпеки?

7 травня, 05:45 • 91661 перегляди

Житомирщина зазнала атаки рф "шахедами": показали наслідки

7 травня, 06:00 • 22190 перегляди

Атака рф на Київ зачепила вже п'ять районів: пошкоджено бізнес-центр

7 травня, 06:57 • 35497 перегляди

На Київщині ворожа атака дронів пошкодила новобудови: показали наслідки

7 травня, 07:16 • 48939 перегляди

Мати і син загинули внаслідок російської атаки по Києву, жінка не дожила до дня народження

7 травня, 07:42 • 20508 перегляди
Публікації

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку
Ексклюзив

10:29 • 60386 перегляди

Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

10:06 • 73783 перегляди

Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту
Ексклюзив

09:50 • 70701 перегляди

Створюють рекорди та примножують врожаї: історія агроінституту, який потрапив до Книги рекордів
Ексклюзив

09:39 • 66238 перегляди

НАБУшники, прокурори та податківці – хто очолить Бюро економічної безпеки?

7 травня, 05:45 • 92313 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Польща

Реклама
УНН Lite

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

13:49 • 5678 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 55265 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 105352 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 102090 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 113226 перегляди
Актуальне

COVID-19

ChatGPT

Facebook

Telegram

Шахед-136

Зросла вартість оренди на Полтавщині та ціна на квартири у житомирських новобудовах: що відбувалось на ринку нерухомості у квітні

Київ • УНН

 • 3666 перегляди

У квітні на Полтавщині подорожчала оренда, а в Житомирській області зросла вартість квартир у новобудовах. Найбільше ціни на вторинному ринку підскочили у Херсонській області.

Зросла вартість оренди на Полтавщині та ціна на квартири у житомирських новобудовах: що відбувалось на ринку нерухомості у квітні

У Житомирській області зросла вартість квартир у новобудовах, водночас у Чернігівській та Харківській областях зафіксовано зниження цін на первинне житло. Також зросла вартість житла у вторинці на Херсонщині, а на Полтавщині подорожчала оренда оселі.

Що відбувалось на ринку нерухомості у квітні розкаже УНН із посиланням на дослідження DIM.RIA.

Купівля та продаж квартир на первинному ринку

Найбільше зданих новобудов цього місяця було у Рівненській (62%), Запорізькій (56%), Одеській (54%) та Волинській (52%) областях.

Найбільше вартість квадратного метра (у доларах) зросла у Житомирській, Полтавській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Зазначається, що відсоток зростання коливається від 3 до 5%. Водночас у Чернігівській та Харківській областях зафіксоване зниження цін на 5% у порівнянні з березнем.

росія масово вилучає квартири українців в окупованому Маріуполі - ВВС17.04.25, 19:28 • 10124 перегляди

Порівняно із минулим роком найсуттєвіше подешевшала нерухомість у прифронтових регіонах: Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Найдорожчим містом залишається Київ - $1 369 за м².

Купівля та продаж квартир на вторинному ринку

Найбільша кількість оголошень про продаж вторинного житла у квітні надійшла з Кіровоградської, Черкаської та Тернопільської областей.

За даними аналітичного центру DIM.RIA середня вартість однокімнатних квартир у більшості регіонів зросла у квітні.

Найбільше ціни "підскочили" у Херсонській області – на 12%. Найдорожчі 1-кімнатні квартири на вторинному ринку — у Києві.

У столиці власники в середньому просять близько $91,5 тис. При цьому найдорожчими залишаються квартири у Печерському районі (в середньому 132 тисячі доларів), а найбюджетнішим – у Деснянському (середня вартість 45 тисяч доларів).

Попит на квартири на вторинному ринку відчутно зріс у квітні на всій території України. Найактивніше шукали вторинку у Кіровоградській області.

Оренда квартир

За даними аналітиків DIM.RIA у квітні ринок оренди був нестабільним. Найактивніше шукали орендарів у Кіровоградській (+84% нових оголошень), Черкаській (+39%) та Одеській (+28%) областях. 

А от у Полтавській області кількість пропозицій у квітні зменшилась на 77% у порівнянні з березнем. У Києві власники також опублікували на 17% менше оголошень, ніж у березні.

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату02.05.25, 14:48 • 71400 переглядiв

Разом із пропозицією зріс і попит. Згідно із даними аналітиків зацікавленість спостерігалась майже у всіх областях України. Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у квітні в Києві становить 1:5, а от у більшості областей ці показники відрізняються у декілька разів.

Ціни на оренду житла коливалися у межах кількох відсотків по всій Україні впродовж минулого місяця. Лише у Полтавській області вартість оренди стабільно зростала протягом квітня і досягла позначки у +10% порівняно із березнем.

Втім, наприклад у Кіровоградській області вартість орендованої оселі відчутно знизилась - на 26%. Подешевшало орендоване житло й у Херсонській області – вартість знизилась на 22%.

Трохи впали ціни й на оренду житла у столиці, проте Київ залишається найдорожчим містом для орендарів. Середня вартість у квітні склала 17,5 тисяч грн, що на 2% менше у порівнянні з березнем. 

Українці масово купують квартири в Польщі: їх заохочує 2% кредит05.05.25, 20:40 • 15414 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Нерухомість
Україна
Київ
Польща
Brent
$61.95
Bitcoin
$97,022.00
S&P 500
$5,632.11
Tesla
$275.85
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,401.59
Ethereum
$1,829.25