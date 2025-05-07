Зросла вартість оренди на Полтавщині та ціна на квартири у житомирських новобудовах: що відбувалось на ринку нерухомості у квітні

У Житомирській області зросла вартість квартир у новобудовах, водночас у Чернігівській та Харківській областях зафіксовано зниження цін на первинне житло. Також зросла вартість житла у вторинці на Херсонщині, а на Полтавщині подорожчала оренда оселі.

Що відбувалось на ринку нерухомості у квітні розкаже УНН із посиланням на дослідження DIM.RIA.

Купівля та продаж квартир на первинному ринку

Найбільше зданих новобудов цього місяця було у Рівненській (62%), Запорізькій (56%), Одеській (54%) та Волинській (52%) областях.

Найбільше вартість квадратного метра (у доларах) зросла у Житомирській, Полтавській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Зазначається, що відсоток зростання коливається від 3 до 5%. Водночас у Чернігівській та Харківській областях зафіксоване зниження цін на 5% у порівнянні з березнем.

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Порівняно із минулим роком найсуттєвіше подешевшала нерухомість у прифронтових регіонах: Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Найдорожчим містом залишається Київ - $1 369 за м².

Купівля та продаж квартир на вторинному ринку

Найбільша кількість оголошень про продаж вторинного житла у квітні надійшла з Кіровоградської, Черкаської та Тернопільської областей.

За даними аналітичного центру DIM.RIA середня вартість однокімнатних квартир у більшості регіонів зросла у квітні.

Найбільше ціни "підскочили" у Херсонській області – на 12%. Найдорожчі 1-кімнатні квартири на вторинному ринку — у Києві.

У столиці власники в середньому просять близько $91,5 тис. При цьому найдорожчими залишаються квартири у Печерському районі (в середньому 132 тисячі доларів), а найбюджетнішим – у Деснянському (середня вартість 45 тисяч доларів).

Попит на квартири на вторинному ринку відчутно зріс у квітні на всій території України. Найактивніше шукали вторинку у Кіровоградській області.

Оренда квартир

За даними аналітиків DIM.RIA у квітні ринок оренди був нестабільним. Найактивніше шукали орендарів у Кіровоградській (+84% нових оголошень), Черкаській (+39%) та Одеській (+28%) областях.

А от у Полтавській області кількість пропозицій у квітні зменшилась на 77% у порівнянні з березнем. У Києві власники також опублікували на 17% менше оголошень, ніж у березні.

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Разом із пропозицією зріс і попит. Згідно із даними аналітиків зацікавленість спостерігалась майже у всіх областях України. Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у квітні в Києві становить 1:5, а от у більшості областей ці показники відрізняються у декілька разів.

Ціни на оренду житла коливалися у межах кількох відсотків по всій Україні впродовж минулого місяця. Лише у Полтавській області вартість оренди стабільно зростала протягом квітня і досягла позначки у +10% порівняно із березнем.

Втім, наприклад у Кіровоградській області вартість орендованої оселі відчутно знизилась - на 26%. Подешевшало орендоване житло й у Херсонській області – вартість знизилась на 22%.

Трохи впали ціни й на оренду житла у столиці, проте Київ залишається найдорожчим містом для орендарів. Середня вартість у квітні склала 17,5 тисяч грн, що на 2% менше у порівнянні з березнем.

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