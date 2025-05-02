Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Закон України про компенсацію за пошкоджене та знищене внаслідок військогої агресії рф нерухоме майно набув чинності 23 лютого 2023 року. Як отримати таку компенсацію, чи треба платити за комунальні послуги у непридатній для життя оселі та що робити, якщо житло орендоване? Про це УНН розпитав адвоката та радника адвокатського обʼєднання Leshchenko & Partners Заянчуковського Сергія.

Хто має право на отримання компенсації

За словами Заянчуковського, за цим законом отримати компенсацію мають право:

власники пошкодженої або знищеної нерухомості;

замовники будівництва нерухомості, що була пошкоджена або знищена;

власники спеціальних майнових прав на ще недобудоване житло або особи, які частково оплатили його будівництво;

особи, які інвестували в будівництво до набрання чинності Законом України «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому»;

члени житлових кооперативів, які повністю викупили житло, але ще не оформили право власності;

спадкоємці будь-яких із зазначених вище осіб.

Якщо йдеться про об’єкти незавершеного будівництва, то необхідно щоб на момент пошкодження були зведені несучі та зовнішні огороджувальні конструкції (крім світлопрозорих конструкцій та заповнення дверних прорізів), щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт - додає адвокат.

Водночас він зауважив, що скористатись правом на компенсацію можуть також об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків, житлово-будівельні (житлові) кооперативи, які утримують відповідний будинок.

Які документи необхідно надати для отримання компенсації

Для отримання компенсації потрібно надати документи, які підтверджують права заявника на зруйноване майно та фото- і відео об’єкта до та після знищення (за наявності), РНОКПП та паспорт заявника.

Конкретний перелік документів залежить від типу зруйнованого майна (квартира у власності, об’єкти незавершеного будівництва тощо) і відображається під час подання заяви в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (через "Дію"), або надається під час подання заяви у паперовій формі працівником центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення або нотаріусом - пояснив адвокат.

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Як проходить процедура отримання компенсації

Заянчуковський пояснив, що після подання вашої заяви, комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за знищене майно бере її у роботу та збирає необхідні додаткові документи. Далі – проводиться обстеження майна або того, що від нього лишилось і на основі всіх цих даних приймає рішення про надання або відмову у компенсації.

Строк розгляду заяви про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна Комісією з розгляду питань щодо надання компенсації не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня подання заяви - додав адвокат.

Проте за рішенням цієї ж комісії строк розгляду заяви може бути продовжено ще на 30 календарних днів, якщо знищений об’єкт нерухомого майна знаходиться на території територіальної громади, яка розташована в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебуває в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, який затверджує центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій.

Які строки таких виплат

Враховуючи кількість зруйнованих об’єктів, не слід очікувати швидкого отримання компенсації. Комісія зобов’язана розглянути заяву протягом 30 днів, однак чіткого строку, протягом якого компенсація має опинитись на рахунку заявника – закон не визначає - повідомив експерт.

Порядок надання та визначення розміру грошової допомоги за зруйноване або пошкоджене майно має надаватися у місячний строк з дня прийняття рішення про її надання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України. Однак, як зазначає адвокат, редакцією постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 767) передбачається, що грошова допомога постраждалим, які є власниками (співвласниками), наймачами житла, пошкодженого внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків виплачується регіональними органами соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів з моменту надходження бюджетних коштів.

Таким чином позитивне рішення Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна є гарантією отримання коштів, але лише після того, як орган, що безпосередньо буде робити виплати, сам отримає ці кошти в установленому законодавством порядку - пояснює Заянчуковський.

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Що робити орендатору, якщо він винаймає житло, яке зазнало руйнувань

Якщо орендоване житло стало непридатним для проживання, орендар має право вимагати повернення залогової суми, сплаченої власнику житла, та розірвати договір оренди - пояснив адвокат.

Він також додав, що якщо орендоване житло пошкоджене і потребує ремонту (але залишилось придатним для проживання) орендар може домовитися із орендодавцем, якщо той зацікавлений у продовженні оренди про ремонт у зручний для обох сторін спосіб.

Наприклад, сума орендної плати за наступні місяці буде сплачуватись орендатором безпосередньо виконавцям робіт з покращення стану житла, а поновлення платежів орендодавцю відбудеться після приведення об’єкта оренди у належний для проживання стан - запропонував один з варіантів рішення адвокат.

Адже, якщо компенсацію доведеться чекати довго, орендатору буде потрібно тривалий час жити у пошкодженій квартирі, а власник, відповідно, не зможе її здати новому орендарю у такому стані.

Чи потрібно платити за комунальні послуги у зруйнованому або пошкодженому житлі

Адвокат пояснив, що якщо житло непридатне для проживання, необхідно звернутися до постачальників комунальних послуг із заявою про руйнування житла для припинення нарахування вартості комунальних послуг. У такому випадку платити за комунальні послуги з моменту руйнування житла не потрібно.

Відсутність такого звернення призведе до продовження автоматичного нарахування заборгованості за несплачені комунальні послуги, і доводити свою правову позицію споживачу доведеться вже у судовому порядку - зазначив він.

Проте у ВР пропонують відновити нарахування комунальних платежів після того, як квартира стане знову придатною для проживання.

Якщо ж житло пошкоджене, але придатне для проживання і комунальні послуги у цьому будинку продовжують надаватися відповідними компаніями, плата за комуналку зберігається.

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Альтернативний шлях

Можна спробувати стягнути кошти у судовому порядку – з безпосереднього заподіювача шкоди. Так, у 2023 році позивач звернувся до суду з позовом, в якому вимагав стягнення "моральної шкоди з держави росія (російська Федерація) в розмірі дев`ятсот дев`яносто дев`ять квадрильйонів гривень". Однак належних доказів обґрунтування такої красивої цифри не надав, принаймні так було вказано в рішенні по справі № 686/26564/22, тож у задоволенні позову було відмовлено", - каже адвокат.

Проте за його словами, у справі 2024 року іншого позивача, аргументи були більш переконливими. Тож рішення по справі набуло законної сили.

Суд постановив стягнути з "держави російська федерація … у рахунок відшкодування моральної шкоди, завданої збройною агресією проти України грошові кошти в сумі 500000,00 гр" (справа № 127/14737/24) - зазначив Сергій Олегович.

Також було ще декілька випадків, у яких суд ставав на бік позивачів. Наприклад, у 2025 році Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій і призначив стягнути з рф "2 420

830,92 грн на відшкодування майнової шкоди та 100 000,00 грн на відшкодування завданої моральної шкоди".

Зрозуміло, що реальність отримання цих грошей під великим питанням. Однак для бажаючих отримати рішення суду, де буде зазначено обов’язок сусідньої держави відшкодувати шкоду, такий шлях також можливий - підсумував адвокат.

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