Уряд виділив 15 млрд грн на компенсації за зруйноване житло
Київ • УНН
За програмою єВідновлення погоджено виплати громадянам на 9 млрд грн за пошкоджене майно. Додатково 15 млрд грн спрямовано на компенсації ВПО за зруйноване житло, що допоможе 10 тисячам родин.
За програмою єВідновлення громадянам погоджено виплати за пошкоджене майно на майже 9 мільярдів гривень. Цього тижня Уряд вже спрямував 15 млрд гривень на компенсацію ВПО за пошкоджені або знищені внаслідок збройної агресії рф домівки. Про це інформує УНН з посиланням на Урядовий портал.
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Зазначається, що у межах програми єВідновлення Уряд допоміг уже більш ніж 90 тисячам українських родин. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 7 лютого.
Загалом за програмою єВідновлення громадянам були погоджені виплати за пошкоджене майно на майже 9 мільярдів гривень та погоджено житлових сертифікатів на суму більш ніж 21 мільярд гривень
За словами Прем’єр-міністра України, цього тижня Уряд вже спрямував 15 млрд грн на компенсацію внутрішньо переміщеним особам за пошкоджені або знищені внаслідок збройної агресії рф домівки і понад 10 тисяч родин зможуть отримати нове житло.
Денис Шмигаль також повідомив, що Банк розвитку Ради Європи ухвалив рішення про виділення ще 150 млн євро на житлові програми в Україні. Крім того, він нагадав, що ЄБРР оголосив, що цього року інвестує в Україну та нашу економіку щонайменше 1,5 млрд євро. Зокрема, це проекти у сфері енергетики та транспорту.
Денис Шмигаль подякував міжнародним партнерам, які допомагають фінансувати проекти відновлення та розвитку нашої країни, а також підтримують реформу управління публічними інвестиціями.
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