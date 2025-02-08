Уряд виділив 15 млрд грн на компенсації за зруйноване житло

За програмою єВідновлення громадянам погоджено виплати за пошкоджене майно на майже 9 мільярдів гривень. Цього тижня Уряд вже спрямував 15 млрд гривень на компенсацію ВПО за пошкоджені або знищені внаслідок збройної агресії рф домівки. Про це інформує УНН з посиланням на Урядовий портал.

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Зазначається, що у межах програми єВідновлення Уряд допоміг уже більш ніж 90 тисячам українських родин. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 7 лютого.

Загалом за програмою єВідновлення громадянам були погоджені виплати за пошкоджене майно на майже 9 мільярдів гривень та погоджено житлових сертифікатів на суму більш ніж 21 мільярд гривень - підкреслив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра України, цього тижня Уряд вже спрямував 15 млрд грн на компенсацію внутрішньо переміщеним особам за пошкоджені або знищені внаслідок збройної агресії рф домівки і понад 10 тисяч родин зможуть отримати нове житло.

Денис Шмигаль також повідомив, що Банк розвитку Ради Європи ухвалив рішення про виділення ще 150 млн євро на житлові програми в Україні. Крім того, він нагадав, що ЄБРР оголосив, що цього року інвестує в Україну та нашу економіку щонайменше 1,5 млрд євро. Зокрема, це проекти у сфері енергетики та транспорту.

Денис Шмигаль подякував міжнародним партнерам, які допомагають фінансувати проекти відновлення та розвитку нашої країни, а також підтримують реформу управління публічними інвестиціями.

Нагадаємо

У Закарпатській області сім'я з двох ВПО отримала першу субсидію на оренду житла обсягом 4758 грн щомісяця. Орендодавцю держава компенсуватиме податки у розмірі 2352 грн щоквартально.

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