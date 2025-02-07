В Україні почали видавати нові субсидії для переселенців на оренду житла: яка сума компенсації

Субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) отримала перша родина в Україні, повідомили у Мінсоцполітики, пише УНН.

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"6 лютого перша родина вже пройшла процедуру призначення і отримала призначення субсидії на оренду", - вказали у відомстві.

Як зазначається, субсидія була призначена родині з 2-х ВПО, які проживають в Закарпатській області. "Загальний розмір призначеної субсидії становить 4 758 грн на місяць", - ідеться у повідомленні.

Вказано, що орендодавець, який офіційно надає житло в оренду для цієї родини, буде отримувати від держави компенсацію податків обсягом 2 352 грн (компенсація рахується за кожен місяць, але сплачується раз на квартал).

"Субсидія на оренду - це абсолютно новий інструмент, який побудовано за принципом, аналогічним тим, який працює в різних країнах світу. У межах субсидії на оренду ми будемо підтримувати родини ВПО, які орендують житло, але вартість оренди становить надмірний тягар для їх сімейного бюджету. Крім того, ми будемо компенсувати орендодавцям ставки податку по зобовʼязаннях, які у них виникають (в межах соціального нормативу). Адже саме питання податкових зобовʼязань - це те питання, чому значна частина орендодавців сьогодні не бажає укладати офіційні договори. Ми це питання закриваємо, забезпечуючи сплату податків замість власника житла", – наголосила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

У Мінсоцполітики вказали:

Родини ВПО можуть оформити субсидію на оренду житла незалежно від часу, коли вони набули такий статус - після 2022 року, чи після 2014 року. Якщо родина не має достатнього фінансового ресурсу, аби орендувати індивідуальне житло, ми допоможемо їй.

Подати всі документи на призначення субсидії можна онлайн, не виходячи з дому. Якщо орендодавець живе за кордоном, оформити договір оренди також можна онлайн, навіть перебуваючи в різних країнах

Субсидія на оренду надається за умови наявності офіційного договору оренди. Адже тільки договір оренди дає гарантію, що родину ВПО не виселять з житла без попередження або неочікувано не піднімуть вартість оренди. Для орендодавців такий договір – гарантія того, що їх майно буде у безпеці, а держава буде гарантом того, що кошти за оренду будуть сплачені.

Окрім того, вказано, що для фінансової підтримки ВПО продовжують виплачувати допомогу на проживання. "У лютому автоматично продовжили цю допомогу для всіх, хто її отримував в попередні місяці (якщо родина далі відповідає критеріям, встановленим постановою). Це орієнтовно 1,2 млн ВПО", - зазначили у Мінсоцполітики.

Відсьогодні ВПО можуть оформити субсидію на оренду житла: як подати документи