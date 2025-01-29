Відсьогодні ВПО можуть оформити субсидію на оренду житла: як подати документи

Сьогодні, 29 січня, в Україні розпочнуть оформляти субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. УНН зібрав інформацію як та де можна оформити виплату.

З 29 січня внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть оформити субсидію на оренду житла. Ця допомога призначена для ВПО, які покинули окуповані регіони чи зони бойових дій, не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України або втратили житло через його руйнування чи непридатність для проживання.

Субсидія буде доступна тим, хто прагне орендувати житло, але не має достатньо коштів, або вже орендує житло, витрачаючи на це значну частину доходів.

За інформацією Мінсоцполітики, субсидія надаватиметься лише за певних умов: орендар і орендодавець не повинні бути родичами, орендар не має отримувати від держави допомогу на проживання ВПО, а орендодавець не повинен отримувати компенсацію за програмою "Прихисток" на це житло. При цьому ВПО можуть одночасно отримувати субсидію на оренду житла та на житлово-комунальні послуги.

Орендарі та орендодавці повинні укладати офіційні договори для отримання субсидій переселенців - Жолнович

"Для нас взагалі неважливо, чи це буде ФОП, чи це якась компанія, яка здає житло в оренду. Це може бути будь-яка людина, в якої є житло і вона готова його здавати в оренду. Але договір має бути офіційним, письмовим, форма його є вже затверджена", - сказала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Зазначається, що у вартість оренди вже враховуються податки:

"І для того, щоб допомогти орендарям подолати цю практику, яка склалася роками, ми у вартості субсидій закладаємо вартість податків. При чому закладаємо вартість податків не для ФОПу, закладаємо вартість податків для фізичної особи. Тобто 19% ПДФО плюс 5% військового збору. Ми враховуємо цей податок, бо для нас дуже важливо, щоб усе відбувалося офіційно" - говорить міністерка.

Для того аби оформити житлову субсидію можна звернутися:

до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

до посадових осіб центру надання адміністративних послуг;

через Портал Дія;

до сервісного центру Пенсійного фонду України;

через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний додаток Пенсійного фонду України.

Для отримання субсидії на оренду житла необхідно підготувати такі документи:

• заяву;

• договір оренди житла;

• копії документів, які підтверджують повноваження законного представника власника житла;

• інші документи, що підтверджують обставини, які мають значення для призначення субсидії.

Термін розгляду заяви — 10 робочих днів, від дати отримання необхідних документів для прийняття рішення.