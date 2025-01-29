Відсьогодні ВПО можуть оформити субсидію на оренду житла: як подати документи

ukenru
Ексклюзив
12:39 • 4365 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 78788 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 123876 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 122162 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 141452 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 171439 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219271 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176140 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151655 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125374 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 142775 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 142326 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 142287 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 136587 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 119513 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 191964 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 190276 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 321728 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 348869 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 283136 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 53235 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 81762 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 80167 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 142329 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 103512 перегляди
Актуальне
Відсьогодні ВПО можуть оформити субсидію на оренду житла: як подати документи

Відсьогодні ВПО можуть оформити субсидію на оренду житла: як подати документи

Київ • УНН

 • 27691 перегляди

В Україні запускають програму субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Виплати доступні за умови офіційного договору оренди та відсутності родинних зв'язків між орендарем і орендодавцем.

Сьогодні, 29 січня, в Україні розпочнуть оформляти субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. УНН зібрав інформацію як та де можна оформити виплату.

З 29 січня внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть оформити субсидію на оренду житла. Ця допомога призначена для ВПО, які покинули окуповані регіони чи зони бойових дій, не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України або втратили житло через його руйнування чи непридатність для проживання. 

Субсидія буде доступна тим, хто прагне орендувати житло, але не має достатньо коштів, або вже орендує житло, витрачаючи на це значну частину доходів.

За інформацією Мінсоцполітики, субсидія надаватиметься лише за певних умов: орендар і орендодавець не повинні бути родичами, орендар не має отримувати від держави допомогу на проживання ВПО, а орендодавець не повинен отримувати компенсацію за програмою "Прихисток" на це житло. При цьому ВПО можуть одночасно отримувати субсидію на оренду житла та на житлово-комунальні послуги.

Орендарі та орендодавці повинні укладати офіційні договори для отримання субсидій переселенців - Жолнович 27.01.25, 14:21 • 26768 переглядiв

"Для нас взагалі неважливо, чи це буде ФОП, чи це якась компанія, яка здає житло в оренду. Це може бути будь-яка людина, в якої є житло і вона готова його здавати в оренду. Але договір має бути офіційним, письмовим, форма його є вже затверджена", - сказала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Зазначається, що у вартість оренди вже враховуються податки: 

"І для того, щоб допомогти орендарям подолати цю практику, яка склалася роками, ми у вартості субсидій закладаємо вартість податків. При чому закладаємо вартість податків не для ФОПу, закладаємо вартість податків для фізичної особи. Тобто 19% ПДФО плюс 5% військового збору. Ми враховуємо цей податок, бо для нас дуже важливо, щоб усе відбувалося офіційно" - говорить міністерка.

Для того аби оформити житлову субсидію можна звернутися:

  • до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;
    • до посадових осіб центру надання адміністративних послуг;
      • через Портал Дія;
        • до сервісного центру Пенсійного фонду України;
          • через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний додаток Пенсійного фонду України.

            Для отримання субсидії на оренду житла необхідно підготувати такі документи:

            • заяву;

            • договір оренди житла;

            • копії документів, які підтверджують повноваження законного представника власника житла;

            • інші документи, що підтверджують обставини, які мають значення для призначення субсидії.

            Термін розгляду заяви — 10 робочих днів, від дати отримання необхідних документів для прийняття рішення.

            Ірина Колеснік

            Ірина Колеснік

            СуспільствоЕкономіка
            ministerstvo-sotsialnoi-polityky-ukrainyМіністерство соціальної політики України
            ukrainaУкраїна

            Звернутися з питань розміщення реклами