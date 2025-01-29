С сегодняшнего дня ВПЛ могут оформить субсидию на аренду жилья: как подать документы
Киев • УНН
В Украине запускают программу субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Выплаты доступны при условии официального договора аренды и отсутствия родственных связей между арендатором и арендодателем.
Сегодня, 29 января, в Украине начнут оформлять субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. УНН собрал информацию как и где можно оформить выплату.
С 29 января внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут оформить субсидию на аренду жилья. Эта помощь предназначена для ВПЛ, которые покинули оккупированные регионы или зоны боевых действий, не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины или потеряли жилье из-за его разрушения или непригодности для проживания.
Субсидия будет доступна тем, кто стремится арендовать жилье, но не имеет достаточно средств, или уже арендует жилье, тратя на это значительную часть доходов.
По информации Минсоцполитики, субсидия будет предоставляться только при определенных условиях: арендатор и арендодатель не должны быть родственниками, арендатор не должен получать от государства помощь на проживание ВПЛ, а арендодатель не должен получать компенсацию по программе «Приют» на это жилье. При этом ВПЛ могут одновременно получать субсидию на аренду жилья и на жилищно-коммунальные услуги.
Арендаторы и арендодатели должны заключать официальные договоры для получения субсидий переселенцев - Жолнович27.01.25, 14:21 • 25661 просмотр
«Для нас вообще неважно, будет ли это ФЛП, или это какая-то компания, которая сдает жилье в аренду. Это может быть любой человек, у которого есть жилье и он готов его сдавать в аренду. Но договор должен быть официальным, письменным, форма его уже утверждена», - сказала министр социальной политики Оксана Жолнович.
Отмечается, что в стоимость аренды уже учитываются налоги:
«И для того, чтобы помочь арендаторам преодолеть эту практику, которая сложилась годами, мы в стоимости субсидий закладываем стоимость налогов. При чем закладываем стоимость налогов не для ФОПа, закладываем стоимость налогов для физического лица. То есть 19% НДФЛ плюс 5% военного сбора. Мы учитываем этот налог, потому что для нас очень важно, чтобы все происходило официально», - говорит министр.
Для того чтобы оформить жилищную субсидию можно обратиться:
- к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины;
- к должностным лицам центра предоставления административных услуг;
- через портал «Дія»;
- в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
- через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.
Для получения субсидии на аренду жилья необходимо подготовить следующие документы:
- заявление;
- договор аренды жилья;
- копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя собственника жилья;
- другие документы, подтверждающие обстоятельства, имеющие значение для назначения субсидии.
Срок рассмотрения заявления - 10 рабочих дней, от даты получения необходимых документов для принятия решения.