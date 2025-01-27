Арендаторы и арендодатели должны заключать официальные договоры для получения субсидий переселенцев - Жолнович
Киев • УНН
Министр социальной политики сообщила о необходимости заключения официальных договоров аренды для получения субсидий. Государство будет компенсировать часть расходов на аренду и налоги с 2025 года.
Для получения субсидий на аренду жилья, арендодатели должны заключать официальные письменные договоры. Это обеспечит гарантии как для арендаторов, так и для арендодателей.
Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Детали
Для нас вообще неважно, будет ли это ФЛП, или это какая-то компания, которая сдает жилье в аренду. Это может быть любой человек, у которого есть жилье и он готов его сдавать в аренду. Но договор должен быть официальным, письменным, форма его уже утверждена
В частности, министр объяснила, что это делается для того, чтобы как у арендатора, так и у арендодателя была гарантия, а государственный ресурс использовался официально.
И для того, чтобы помочь арендаторам преодолеть эту практику, которая сложилась годами, мы в стоимости субсидий закладываем стоимость налогов. При чем закладываем стоимость налогов не для ФОПа, закладываем стоимость налогов для физического лица. То есть 19% НДФЛ плюс 5% военного сбора. Мы учитываем этот налог, потому что для нас очень важно, чтобы все происходило официально
Жолнович отметила, что стоимость налогов, которая включена в расчет субсидий, возвращается в государственный бюджет, а налог за жилье направляется в местные бюджеты. Это позволит не только пополнить бюджет общин, но и будет способствовать развитию местных сервисов и стимулировать местных принимать ВПО.
Напомним
С января 2025 года заработает программа "Зимняя поддержка" для ВПЛ, которые тратят более 20% доходов на аренду жилья. Государство будет компенсировать часть расходов на аренду и налогов для арендодателей при официальном договоре.