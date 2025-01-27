Арендаторы и арендодатели должны заключать официальные договоры для получения субсидий переселенцев - Жолнович

Для получения субсидий на аренду жилья, арендодатели должны заключать официальные письменные договоры. Это обеспечит гарантии как для арендаторов, так и для арендодателей.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

Для нас вообще неважно, будет ли это ФЛП, или это какая-то компания, которая сдает жилье в аренду. Это может быть любой человек, у которого есть жилье и он готов его сдавать в аренду. Но договор должен быть официальным, письменным, форма его уже утверждена