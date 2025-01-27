Орендарі та орендодавці повинні укладати офіційні договори для отримання субсидій переселенців - Жолнович

Для отримання субсидій на оренду житла, орендодавці повинні укладати офіційні письмові договори. Це забезпечить гарантії як для орендарів, так і для орендодавців.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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Для нас взагалі неважливо, чи це буде ФОП, чи це якась компанія, яка здає житло в оренду. Це може бути будь-яка людина, в якої є житло і вона готова його здавати в оренду. Але договір має бути офіційним, письмовим, форма його є вже затверджена зазначила Оксана Жолнович.

Зокрема, міністерка пояснила, що це робиться задля того, щоб як у орендаря, так і в орендодавця була гарантія, а державний ресурс використовувався офіційно.

І для того, щоб допомогти орендарям подолати цю практику, яка склалася роками, ми у вартості субсидій закладаємо вартість податків. При чому закладаємо вартість податків не для ФОПу, закладаємо вартість податків для фізичної особи. Тобто 19% ПДФО плюс 5% військового збору. Ми враховуємо цей податок, бо для нас дуже важливо, щоб усе відбувалося офіційно - говорить міністерка.

Жолнович зазначила, що вартість податків, яка включена в розрахунок субсидій, повертається в державний бюджет, а податок за житло направляється в місцеві бюджети. Це дозволить не лише поповнити бюджет громад, а й сприятиме розвитку місцевих сервісів та стимулюватиме місцевих приймати ВПО.

Нагадаємо

З січня 2025 року запрацює програма "Зимова підтримка" для ВПО, які витрачають понад 20% доходів на оренду житла. Держава компенсуватиме частину витрат на оренду та податків для орендодавців при офіційному договорі.