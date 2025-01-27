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Орендарі та орендодавці повинні укладати офіційні договори для отримання субсидій переселенців - Жолнович

Орендарі та орендодавці повинні укладати офіційні договори для отримання субсидій переселенців - Жолнович

Київ • УНН

 • 26768 перегляди

Міністерка соціальної політики повідомила про необхідність укладання офіційних договорів оренди для отримання субсидій. Держава компенсуватиме частину витрат на оренду та податки з 2025 року.

Для отримання субсидій на оренду житла, орендодавці повинні укладати офіційні письмові договори. Це забезпечить гарантії як для орендарів, так і для орендодавців.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі 

Для нас взагалі неважливо, чи це буде ФОП, чи це якась компанія, яка здає житло в оренду. Це може бути будь-яка людина, в якої є житло і вона готова його здавати в оренду. Але договір має бути офіційним, письмовим, форма його є вже затверджена

зазначила Оксана Жолнович.

Зокрема, міністерка пояснила, що це робиться задля того, щоб як у орендаря, так і в орендодавця була гарантія, а державний ресурс використовувався офіційно.

І для того, щоб допомогти орендарям подолати цю практику, яка склалася роками, ми у вартості субсидій закладаємо вартість податків. При чому закладаємо вартість податків не для ФОПу, закладаємо вартість податків для фізичної особи. Тобто 19% ПДФО плюс 5% військового збору. Ми враховуємо цей податок, бо для нас дуже важливо, щоб усе відбувалося офіційно

- говорить міністерка.

Жолнович зазначила, що вартість податків, яка включена в розрахунок субсидій, повертається в державний бюджет, а податок за житло направляється в місцеві бюджети. Це дозволить не лише поповнити бюджет громад, а й сприятиме розвитку місцевих сервісів та стимулюватиме місцевих приймати ВПО.

Нагадаємо 

З січня 2025 року запрацює програма "Зимова підтримка" для ВПО, які витрачають понад 20% доходів на оренду житла. Держава компенсуватиме частину витрат на оренду та податків для орендодавців при офіційному договорі.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаПолітика
ministerstvo-sotsialnoi-polityky-ukrainyМіністерство соціальної політики України

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