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В Украине начали выдавать новые субсидии для переселенцев на аренду жилья: какая сумма компенсации

В Украине начали выдавать новые субсидии для переселенцев на аренду жилья: какая сумма компенсации

Киев  •  УНН

 • 9098 просмотра

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В Закарпатской области семья из двух ВПЛ получила первую субсидию на аренду жилья объемом 4758 грн ежемесячно. Арендодателю государство будет компенсировать налоги в размере 2352 грн ежеквартально.

Субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) получила первая семья в Украине, сообщили в Минсоцполитики, пишет УНН.

Детали

"6 февраля первая семья уже прошла процедуру назначения и получила назначение субсидии на аренду", - указали в ведомстве.

Как отмечается, субсидия была назначена семье из 2-х ВПЛ, проживающих в Закарпатской области. "Общий размер назначенной субсидии составляет 4 758 грн в месяц", - говорится в сообщении.

Указано, что арендодатель, который официально предоставляет жилье в аренду для этой семьи, будет получать от государства компенсацию налогов в размере 2 352 грн (компенсация считается за каждый месяц, но уплачивается раз в квартал).

"Субсидия на аренду - это совершенно новый инструмент, который построен по принципу, аналогичному тем, который работает в разных странах мира. В рамках субсидии на аренду мы будем поддерживать семьи ВПЛ, которые арендуют жилье, но стоимость аренды составляет чрезмерное бремя для их семейного бюджета. Кроме того, мы будем компенсировать арендодателям ставки налога по обязательствам, которые у них возникают  (в пределах социального норматива). Ведь именно вопрос налоговых обязательств - это тот вопрос, почему значительная часть арендодателей сегодня не желает заключать официальные договоры. Мы этот вопрос закрываем, обеспечивая уплату налогов вместо владельца жилья", - отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

В Минсоцполитики указали:

  • Семьи ВПЛ могут оформить субсидию на аренду жилья независимо от времени, когда они получили такой статус - после 2022 года, или после 2014 года. Если семья не имеет достаточного финансового ресурса, чтобы арендовать индивидуальное жилье, мы поможем ей.
    • Подать все документы на назначение субсидии можно онлайн, не выходя из дома. Если арендодатель живет за границей, оформить договор аренды также можно онлайн, даже находясь в разных странах
      • Субсидия на аренду предоставляется при условии наличия официального договора аренды. Ведь только договор аренды дает гарантию, что семью ВПЛ не выселят из жилья без предупреждения или неожиданно не поднимут стоимость аренды. Для арендодателей такой договор - гарантия того, что их имущество будет в безопасности, а государство будет гарантом того, что средства за аренду будут уплачены.

        Кроме того, указано, что для финансовой поддержки ВПЛ продолжают выплачивать пособие на проживание. "В феврале автоматически продолжили эту помощь для всех, кто ее получал в предыдущие месяцы (если семья дальше соответствует критериям, установленным постановлением). Это ориентировочно 1,2 млн ВПЛ", - отметили в Минсоцполитики.

        С сегодняшнего дня ВПЛ могут оформить субсидию на аренду жилья: как подать документы29.01.25, 07:30 • 27391 просмотр

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

        Общество
        ministerstvo-sotsialnoi-politiki-ukrainiМинистерство социальной политики Украины
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