Правительство выделило 15 млрд грн на компенсации за разрушенное жилье

ukenru
Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
21:01 • 29304 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
18:07 • 69739 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 100439 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 104543 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 104841 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
7 февраля, 11:29 • 120656 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
7 февраля, 09:05 • 106850 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

Эксклюзив
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
7 февраля, 07:42 • 123448 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
7 февраля, 07:23 • 111591 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Эксклюзив
Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
6 февраля, 17:32 • 141081 просмотра

Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В рф придумали, как ответить на арест их активов за рубежом

В рф придумали, как ответить на арест их активов за рубежом

7 февраля, 14:09 • 78301 просмотра
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 106130 просмотра
Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

7 февраля, 14:46 • 100280 просмотра
FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

7 февраля, 16:21 • 61546 просмотра
Журнал Time поместил на обложку Илона Маска в кресле президента США

Журнал Time поместил на обложку Илона Маска в кресле президента США

7 февраля, 16:30 • 33438 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 106130 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 113075 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 120656 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 189400 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 201832 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

7 февраля, 16:21 • 61546 просмотра
Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

7 февраля, 14:46 • 100280 просмотра
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

7 февраля, 07:42 • 123448 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

7 февраля, 07:12 • 121388 просмотра
От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

6 февраля, 18:39 • 110340 просмотра
Актуальное
Правительство выделило 15 млрд грн на компенсации за разрушенное жилье

Правительство выделило 15 млрд грн на компенсации за разрушенное жилье

Киев  •  УНН

 • 4910 просмотра

Read in English

По программе еВідновлення согласованы выплаты гражданам на 9 млрд грн за поврежденное имущество. Дополнительно 15 млрд грн направлено на компенсации ВПЛ за разрушенное жилье, что поможет 10 тысячам семей.

По программе еВідновлення гражданам согласованы выплаты за поврежденное имущество почти на 9 миллиардов гривен. На этой неделе Правительство уже направило 15 млрд гривен на компенсацию ВПО за поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии РФ дома. Об этом информирует УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Детали

Отмечается, что в рамках программы еВідновлення Правительство помогло уже более чем 90 тысячам украинских семей. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров 7 февраля.

Всего по программе еВідновлення гражданам были согласованы выплаты за поврежденное имущество на почти 9 миллиардов гривен и согласовано жилищных сертификатов на сумму более чем 21 миллиард гривен

- подчеркнул Денис Шмыгаль.

По словам Премьер-министра Украины, на этой неделе Правительство уже направило 15 млрд грн на компенсацию внутренне перемещенным лицам за поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии рф дома и более 10 тысяч семей смогут получить новое жилье.

Денис Шмыгаль также сообщил, что Банк развития Совета Европы принял решение о выделении еще 150 млн евро на жилищные программы в Украине. Кроме того, он напомнил, что ЕБРР объявил, что в этом году инвестирует в Украину и нашу экономику не менее 1,5 млрд евро. В частности, это проекты в сфере энергетики и транспорта.

Денис Шмыгаль поблагодарил международных партнеров, которые помогают финансировать проекты восстановления и развития нашей страны, а также поддерживают реформу управления публичными инвестициями.

Напомним 

В Закарпатской области семья из двух ВПЛ получила первую субсидию на аренду жилья объемом 4758 грн ежемесячно. Арендодателю государство будет компенсировать налоги в размере 2352 грн ежеквартально.

Программа еОселя в "Дії": украинцы получили кредитов на 25+ млрд грн для покупки жилья07.02.25, 17:55 • 19257 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоВойнаЭкономика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль

Обратиться по вопросам размещения рекламы