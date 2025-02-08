Правительство выделило 15 млрд грн на компенсации за разрушенное жилье

По программе еВідновлення гражданам согласованы выплаты за поврежденное имущество почти на 9 миллиардов гривен. На этой неделе Правительство уже направило 15 млрд гривен на компенсацию ВПО за поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии РФ дома. Об этом информирует УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Детали

Отмечается, что в рамках программы еВідновлення Правительство помогло уже более чем 90 тысячам украинских семей. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров 7 февраля.

Всего по программе еВідновлення гражданам были согласованы выплаты за поврежденное имущество на почти 9 миллиардов гривен и согласовано жилищных сертификатов на сумму более чем 21 миллиард гривен - подчеркнул Денис Шмыгаль.

По словам Премьер-министра Украины, на этой неделе Правительство уже направило 15 млрд грн на компенсацию внутренне перемещенным лицам за поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии рф дома и более 10 тысяч семей смогут получить новое жилье.

Денис Шмыгаль также сообщил, что Банк развития Совета Европы принял решение о выделении еще 150 млн евро на жилищные программы в Украине. Кроме того, он напомнил, что ЕБРР объявил, что в этом году инвестирует в Украину и нашу экономику не менее 1,5 млрд евро. В частности, это проекты в сфере энергетики и транспорта.

Денис Шмыгаль поблагодарил международных партнеров, которые помогают финансировать проекты восстановления и развития нашей страны, а также поддерживают реформу управления публичными инвестициями.

Напомним

В Закарпатской области семья из двух ВПЛ получила первую субсидию на аренду жилья объемом 4758 грн ежемесячно. Арендодателю государство будет компенсировать налоги в размере 2352 грн ежеквартально.

Программа еОселя в "Дії": украинцы получили кредитов на 25+ млрд грн для покупки жилья