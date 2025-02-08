Правительство выделило 15 млрд грн на компенсации за разрушенное жилье
Киев • УНН
По программе еВідновлення согласованы выплаты гражданам на 9 млрд грн за поврежденное имущество. Дополнительно 15 млрд грн направлено на компенсации ВПЛ за разрушенное жилье, что поможет 10 тысячам семей.
По программе еВідновлення гражданам согласованы выплаты за поврежденное имущество почти на 9 миллиардов гривен. На этой неделе Правительство уже направило 15 млрд гривен на компенсацию ВПО за поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии РФ дома. Об этом информирует УНН со ссылкой на Правительственный портал.
Детали
Отмечается, что в рамках программы еВідновлення Правительство помогло уже более чем 90 тысячам украинских семей. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров 7 февраля.
Всего по программе еВідновлення гражданам были согласованы выплаты за поврежденное имущество на почти 9 миллиардов гривен и согласовано жилищных сертификатов на сумму более чем 21 миллиард гривен
По словам Премьер-министра Украины, на этой неделе Правительство уже направило 15 млрд грн на компенсацию внутренне перемещенным лицам за поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии рф дома и более 10 тысяч семей смогут получить новое жилье.
Денис Шмыгаль также сообщил, что Банк развития Совета Европы принял решение о выделении еще 150 млн евро на жилищные программы в Украине. Кроме того, он напомнил, что ЕБРР объявил, что в этом году инвестирует в Украину и нашу экономику не менее 1,5 млрд евро. В частности, это проекты в сфере энергетики и транспорта.
Денис Шмыгаль поблагодарил международных партнеров, которые помогают финансировать проекты восстановления и развития нашей страны, а также поддерживают реформу управления публичными инвестициями.
Напомним
В Закарпатской области семья из двух ВПЛ получила первую субсидию на аренду жилья объемом 4758 грн ежемесячно. Арендодателю государство будет компенсировать налоги в размере 2352 грн ежеквартально.
Программа еОселя в "Дії": украинцы получили кредитов на 25+ млрд грн для покупки жилья07.02.25, 17:55 • 19257 просмотров