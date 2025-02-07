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Программа еОселя в "Дії": украинцы получили кредитов на 25+ млрд грн для покупки жилья

Программа еОселя в "Дії": украинцы получили кредитов на 25+ млрд грн для покупки жилья

Киев  •  УНН

 • 4435 просмотра

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По программе еОселя в "Дії" более 15 тысяч украинских семей получили кредиты на жилье на сумму более 25 млрд грн. Активнее всего программой пользуются военные (54,1%), учителя (8,3%) и медики (8,2%).

По программе еОселя в "Дії" украинцы получили кредитов на 25+ млрд грн для покупки. Более 15 тысяч семей приобрели собственный дом. Об этом рассказал сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Украинцы получили кредитов на 25+ млрд грн для покупки жилья по программе еОселя в Дії. А это значит, что уже более 15 тысяч украинских семей приобрели собственный дом. Чаще всего услугой пользуются военные и их семьи - 54,1%, учителя - 8,3% и медики - 8,2%,

- написал Федоров.

Он отметил, что благодаря еОсели украинцы могут приобрести собственное жилье быстро и на выгодных условиях.

Подаете заявление в Дії, отправляете заявку в банки, получаете предварительное решение о выдаче кредита и оформляете ипотеку. Все просто и быстро, без путешествий между банками и долгого ожидания,

- добавил Федоров.

Дополнение

Министерство экономики сообщало, что в 2024 году более 8,5 тысяч украинских семей воспользовались программой еОселя, а общий объем выданных кредитов превысил 14,6 миллиарда гривен.

В 2025 году правительство выделит дополнительные 20 млрд грн на программу еОселя. Украинцы уже получили почти 15 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 24 млрд гривен.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЭкономика
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ukrainaУкраина

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