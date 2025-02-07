Программа еОселя в "Дії": украинцы получили кредитов на 25+ млрд грн для покупки жилья

По программе еОселя в "Дії" украинцы получили кредитов на 25+ млрд грн для покупки. Более 15 тысяч семей приобрели собственный дом. Об этом рассказал сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Украинцы получили кредитов на 25+ млрд грн для покупки жилья по программе еОселя в Дії. А это значит, что уже более 15 тысяч украинских семей приобрели собственный дом. Чаще всего услугой пользуются военные и их семьи - 54,1%, учителя - 8,3% и медики - 8,2%, - написал Федоров.

Он отметил, что благодаря еОсели украинцы могут приобрести собственное жилье быстро и на выгодных условиях.

Подаете заявление в Дії, отправляете заявку в банки, получаете предварительное решение о выдаче кредита и оформляете ипотеку. Все просто и быстро, без путешествий между банками и долгого ожидания, - добавил Федоров.

Дополнение

Министерство экономики сообщало, что в 2024 году более 8,5 тысяч украинских семей воспользовались программой еОселя, а общий объем выданных кредитов превысил 14,6 миллиарда гривен.



В 2025 году правительство выделит дополнительные 20 млрд грн на программу еОселя. Украинцы уже получили почти 15 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 24 млрд гривен.