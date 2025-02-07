Программа еОселя в "Дії": украинцы получили кредитов на 25+ млрд грн для покупки жилья
Киев • УНН
По программе еОселя в "Дії" более 15 тысяч украинских семей получили кредиты на жилье на сумму более 25 млрд грн. Активнее всего программой пользуются военные (54,1%), учителя (8,3%) и медики (8,2%).
По программе еОселя в "Дії" украинцы получили кредитов на 25+ млрд грн для покупки. Более 15 тысяч семей приобрели собственный дом. Об этом рассказал сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Украинцы получили кредитов на 25+ млрд грн для покупки жилья по программе еОселя в Дії. А это значит, что уже более 15 тысяч украинских семей приобрели собственный дом. Чаще всего услугой пользуются военные и их семьи - 54,1%, учителя - 8,3% и медики - 8,2%,
Он отметил, что благодаря еОсели украинцы могут приобрести собственное жилье быстро и на выгодных условиях.
Подаете заявление в Дії, отправляете заявку в банки, получаете предварительное решение о выдаче кредита и оформляете ипотеку. Все просто и быстро, без путешествий между банками и долгого ожидания,
Дополнение
Министерство экономики сообщало, что в 2024 году более 8,5 тысяч украинских семей воспользовались программой еОселя, а общий объем выданных кредитов превысил 14,6 миллиарда гривен.
В 2025 году правительство выделит дополнительные 20 млрд грн на программу еОселя. Украинцы уже получили почти 15 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 24 млрд гривен.