Обсяг виданих кредитів за програмою єОселя у 2024 році зріс на 65%
Київ • УНН
У 2024 році 8,5 тисяч українських родин отримали кредити за програмою єОселя на суму 14,6 млрд грн. Найбільше кредитів отримали військовослужбовці та правоохоронці - 49% від загальної кількості.
У 2024 році понад 8,5 тисяч українських родин скористалися програмою єОселя, а загальний обсяг виданих кредитів перевищив 14,6 мільярда гривень.
Пише УНН з посиланням на Міністерство економіки України.
Деталі
Кількість виданих кредитів зросла на 45%, а сума — на 65% порівняно з 2023 роком. Програма єОселя, яка реалізується в межах урядової ініціативи "Зроблено в Україні", сприяє покращенню житлових умов громадян та впливає на відновлення економіки, зокрема через розвиток будівельної галузі та виробництво будматеріалів.
Як зазначила перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко, за час існування програми вже 14 840 родин отримали пільгові кредити на суму понад 24 мільярди гривень.
Категорії позичальників у 2024 році:
- Військовослужбовці та правоохоронці — 49% (4 165 осіб);
- Українці без власного житла — 27% (2 310 осіб);
- Медики — 8% (653 особи);
- Педагоги — 7% (619 осіб);
- Ветерани — 4% (301 особа);
- ВПО — 3% (268 осіб);
- Науковці — 2% (199 осіб)
Найбільше позичальників програми єОселя — це громадяни віком 26-35 років (43,5%), на другому місці — 36-45 років (34,1%).
Серед позичальників 65% складають чоловіки, а 35% — жінки.
Середній вік клієнтів програми становить 35 років.
Придбане житло в 2024 році:
- Середня вартість нерухомості — 2,4 млн грн;
- Середня площа житла — 56,5 кв. м;
- 67% покупок — вторинне житло;
- 24% — готове житло від забудовника;
- 9% — нерухомість на стадії будівництва (порівняно з 1,8% у 2023 році)
Популярні регіони:
- Київська область — 2 338 кредитів;
- Місто Київ — 1 869 кредитів;
- Львівська область — 559 кредитів;
- Одеська область — 442 кредити;
- Івано-Франківська область — 378 кредитів
З метою підтримки програми, уряд докапіталізував "Укрфінжитло" на 20 мільярдів гривень, що дозволить залучати додаткові кошти для видачі нових кредитів через банки-партнери.
Додамо
Програма єОселя діє з жовтня 2022 року. Її реалізують Міністерство економіки, Міністерство цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло" за підтримки банків-партнерів.
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