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Обсяг виданих кредитів за програмою єОселя у 2024 році зріс на 65%

Обсяг виданих кредитів за програмою єОселя у 2024 році зріс на 65%

Київ • УНН

 • 23740 перегляди

У 2024 році 8,5 тисяч українських родин отримали кредити за програмою єОселя на суму 14,6 млрд грн. Найбільше кредитів отримали військовослужбовці та правоохоронці - 49% від загальної кількості.

У 2024 році понад 8,5 тисяч українських родин скористалися програмою єОселя, а загальний обсяг виданих кредитів перевищив 14,6 мільярда гривень.

Пише УНН з посиланням на Міністерство економіки України.

 Деталі

Кількість виданих кредитів зросла на 45%, а сума — на 65% порівняно з 2023 роком. Програма єОселя, яка реалізується в межах урядової ініціативи "Зроблено в Україні", сприяє покращенню житлових умов громадян та впливає на відновлення економіки, зокрема через розвиток будівельної галузі та виробництво будматеріалів.

Як зазначила перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко, за час існування програми вже 14 840 родин отримали пільгові кредити на суму понад 24 мільярди гривень.

Категорії позичальників у 2024 році: 

  • Військовослужбовці та правоохоронці — 49% (4 165 осіб);
    • Українці без власного житла — 27% (2 310 осіб);
      • Медики — 8% (653 особи);
        • Педагоги — 7% (619 осіб);
          • Ветерани — 4% (301 особа);
            • ВПО — 3% (268 осіб);
              • Науковці — 2% (199 осіб)

                Найбільше позичальників програми єОселя — це громадяни віком 26-35 років (43,5%), на другому місці — 36-45 років (34,1%).

                Серед позичальників 65% складають чоловіки, а 35% — жінки.

                Середній вік клієнтів програми становить 35 років.

                Придбане житло в 2024 році: 

                • Середня вартість нерухомості — 2,4 млн грн;
                  • Середня площа житла — 56,5 кв. м;
                    • 67% покупок — вторинне житло;
                      • 24% — готове житло від забудовника;
                        • 9% — нерухомість на стадії будівництва (порівняно з 1,8% у 2023 році)

                          Популярні регіони:

                          • Київська область — 2 338 кредитів;
                            • Місто Київ — 1 869 кредитів;
                              • Львівська область — 559 кредитів;
                                • Одеська область — 442 кредити;
                                  • Івано-Франківська область — 378 кредитів

                                    З метою підтримки програми, уряд докапіталізував "Укрфінжитло" на 20 мільярдів гривень, що дозволить залучати додаткові кошти для видачі нових кредитів через банки-партнери.

                                    Додамо

                                    Програма єОселя діє з жовтня 2022 року. Її реалізують Міністерство економіки, Міністерство цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло" за підтримки банків-партнерів.

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                                    Юлія Гаврилюк

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