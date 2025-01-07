Объем выданных кредитов по программе еОселя в 2024 году вырос на 65%
Киев • УНН
В 2024 году 8,5 тысяч украинских семей получили кредиты по программе еОселя на сумму 14,6 млрд грн. Больше всего кредитов получили военнослужащие и правоохранители - 49% от общего количества.
В 2024 году более 8,5 тысяч украинских семей воспользовались программой еОселя, а общий объем выданных кредитов превысил 14,6 миллиарда гривен.
Пишет УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.
Детали
Количество выданных кредитов выросло на 45%, а сумма - на 65% по сравнению с 2023 годом. Программа еОселя, которая реализуется в рамках правительственной инициативы «Сделано в Украине», способствует улучшению жилищных условий граждан и влияет на восстановление экономики, в частности через развитие строительной отрасли и производство стройматериалов.
Как отметила первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко, за время существования программы уже 14 840 семей получили льготные кредиты на сумму более 24 миллиардов гривен.
Категории заемщиков в 2024 году:
- Военнослужащие и правоохранители - 49% (4 165 человек);
- Украинцы без собственного жилья - 27% (2 310 человек);
- Медики - 8% (653 человека);
- Педагоги - 7% (619 человек);
- Ветераны - 4% (301 человек);
- ВПЛ - 3% (268 человек);
- Ученые - 2% (199 человек)
Больше всего заемщиков программы еОселя - это граждане в возрасте 26-35 лет (43,5%), на втором месте - 36-45 лет (34,1%).
Среди заемщиков 65% составляют мужчины, а 35% - женщины.
Средний возраст клиентов программы составляет 35 лет.
Приобретенное жилье в 2024 году:
- Средняя стоимость недвижимости - 2,4 млн грн;
- Средняя площадь жилья - 56,5 кв. м;
- 67% покупок - вторичное жилье;
- 24% - готовое жилье от застройщика;
- 9% - недвижимость на стадии строительства (по сравнению с 1,8% в 2023 году)
Популярные регионы:
- Киевская область - 2 338 кредитов;
- Город Киев - 1 869 кредитов;
- Львовская область - 559 кредитов;
- Одесская область - 442 кредита;
- Ивано-Франковская область - 378 кредитов
С целью поддержки программы, правительство докапитализировало «Укрфинжитло» на 20 миллиардов гривен, что позволит привлекать дополнительные средства для выдачи новых кредитов через банки-партнеры.
Добавим
Программа еОселя действует с октября 2022 года. Ее реализуют Министерство экономики, Министерство цифровой трансформации и ЧАО «Укрфинжитло» при поддержке банков-партнеров.
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