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Объем выданных кредитов по программе еОселя в 2024 году вырос на 65%

Объем выданных кредитов по программе еОселя в 2024 году вырос на 65%

Киев  •  УНН

 • 3786 просмотра

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В 2024 году 8,5 тысяч украинских семей получили кредиты по программе еОселя на сумму 14,6 млрд грн. Больше всего кредитов получили военнослужащие и правоохранители - 49% от общего количества.

В 2024 году более 8,5 тысяч украинских семей воспользовались программой еОселя, а общий объем выданных кредитов превысил 14,6 миллиарда гривен.

Пишет УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.

 Детали

Количество выданных кредитов выросло на 45%, а сумма - на 65% по сравнению с 2023 годом. Программа еОселя, которая реализуется в рамках правительственной инициативы «Сделано в Украине», способствует улучшению жилищных условий граждан и влияет на восстановление экономики, в частности через развитие строительной отрасли и производство стройматериалов.

Как отметила первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко, за время существования программы уже 14 840 семей получили льготные кредиты на сумму более 24 миллиардов гривен.

Категории заемщиков в 2024 году: 

  • Военнослужащие и правоохранители - 49% (4 165 человек);
  • Украинцы без собственного жилья - 27% (2 310 человек);
  • Медики - 8% (653 человека);
  • Педагоги - 7% (619 человек);
  • Ветераны - 4% (301 человек);
  • ВПЛ - 3% (268 человек);
  • Ученые - 2% (199 человек)

Больше всего заемщиков программы еОселя - это граждане в возрасте 26-35 лет (43,5%), на втором месте - 36-45 лет (34,1%).

Среди заемщиков 65% составляют мужчины, а 35% - женщины.

Средний возраст клиентов программы составляет 35 лет.

Приобретенное жилье в 2024 году: 

  • Средняя стоимость недвижимости - 2,4 млн грн;
  • Средняя площадь жилья - 56,5 кв. м;
  • 67% покупок - вторичное жилье;
  • 24% - готовое жилье от застройщика;
  • 9% - недвижимость на стадии строительства (по сравнению с 1,8% в 2023 году)

Популярные регионы:

  • Киевская область - 2 338 кредитов;
  • Город Киев - 1 869 кредитов;
  • Львовская область - 559 кредитов;
  • Одесская область - 442 кредита;
  • Ивано-Франковская область - 378 кредитов

С целью поддержки программы, правительство докапитализировало «Укрфинжитло» на 20 миллиардов гривен, что позволит привлекать дополнительные средства для выдачи новых кредитов через банки-партнеры.

Добавим

Программа еОселя действует с октября 2022 года. Ее реализуют Министерство экономики, Министерство цифровой трансформации и ЧАО «Укрфинжитло» при поддержке банков-партнеров.

Рынок недвижимости в Украине: на 14% больше сделок, но только 70% от довоенного уровня23 дек. 2024, 10:15 • 13258 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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