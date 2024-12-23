Рынок недвижимости в Украине: на 14% больше сделок, но только 70% от довоенного уровня

ukenru
Эксклюзив
"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
10:05 • 35502 просмотра

"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше
09:56 • 63504 просмотра

"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше

Эксклюзив
Марс ретроградный – сохраняйте спокойствие. Гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 23 по 29 декабря
09:47 • 68072 просмотра

Марс ретроградный – сохраняйте спокойствие. Гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 23 по 29 декабря

Эксклюзив
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
 • 133151 просмотра

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Эксклюзив
Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
 • 166998 просмотра

Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году

Эксклюзив
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
 • 264902 просмотра

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

Эксклюзив
Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области
 • 207934 просмотра

Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео
 • 187097 просмотра

В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
 • 147626 просмотра

Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип

Эксклюзив
Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
 • 163059 просмотра

Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Мадейре сильный шторм парализовал транспортное сообщение

На Мадейре сильный шторм парализовал транспортное сообщение

 • 100864 просмотра
В Нигерии на благотворительных акциях в давке погибли по меньшей мере 67 человек

В Нигерии на благотворительных акциях в давке погибли по меньшей мере 67 человек

 • 104824 просмотра
Очередной расстрел пленных украинских бойцов армией рф: начато расследование

Очередной расстрел пленных украинских бойцов армией рф: начато расследование

 • 105262 просмотра
КНДР скорее всего готовится передать России дроны-камикадзе и дополнительные войска, - корейская разведка

КНДР скорее всего готовится передать России дроны-камикадзе и дополнительные войска, - корейская разведка

05:54 • 102349 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

08:20 • 61633 просмотра
публикации
Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

11:21 • 11965 просмотра
Рождественские суеверия и приметы

Рождественские суеверия и приметы

10:42 • 35495 просмотра
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
Эксклюзив

 • 133151 просмотра
Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

 • 156481 просмотра
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
Эксклюзив

 • 264902 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

10:21 • 17276 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

08:20 • 61633 просмотра
Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

 • 101764 просмотра
Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

 • 104282 просмотра
Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

 • 106773 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Рынок недвижимости в Украине: на 14% больше сделок, но только 70% от довоенного уровня

Рынок недвижимости в Украине: на 14% больше сделок, но только 70% от довоенного уровня

Киев  •  УНН

 • 6467 просмотра

Read in English

За 11 месяцев 2024 года количество сделок с недвижимостью выросло на 14% по сравнению с прошлым годом. 60% сделок приходится на квартиры, медианная площадь которых составляет 48 кв. м.

Рынок недвижимости в Украине демонстрирует постепенное восстановление, за 11 месяцев 2024 года количество сделок купли-продажи выросло на 14% по сравнению с прошлым годом, хотя и составляет лишь 70% от довоенного уровня. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Нацбанка, передает УНН.

Детали

«Спрос на покупку жилья медленно оживляется, прежде всего на вторичном рынке. За одиннадцать месяцев 2024 года нотариусы удостоверили на 14% больше сделок, чем за этот период в прошлом году. Количество договоров купли-продажи росло в каждом из кварталов с начала года. Однако оно достигло лишь 70% от уровня, который был до полномасштабного вторжения», - говорится в отчете о финансовой стабильности.

В первые три квартала 2024 года около 60% сделок касались покупки квартир, а остальные - частных домов. Наибольшим спросом на вторичном рынке пользуется компактное и доступное по цене жилье. Медианная площадь приобретенных квартир составляет 48 кв. м, что соответствует среднему показателю как по стране, так и по Киеву. В случае частных домов этот показатель равен 71 кв. м. Большинство сделок касаются жилья старше 35 лет, тогда как лишь четверть покупок приходится на объекты, которым до 15 лет.

«Из-за угроз безопасности мы не ожидаем стремительного уровня недвижимости в ближайшее время, но медленно этот рынок растет», - сказала директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова во время презентации отчета.

Напомним 

Рынок недвижимости Украины снова переживает турбулентность - третью волну вызовов с начала полномасштабного вторжения. Некогда высокий спрос обвалился в 7-10 раз, однако постепенно начал возвращаться, казалось, со стабилизацией строительных работ. Но почему, несмотря на все усилия, рынок до сих пор стоит на месте и как теперь украинцы подходят к покупке квартир? 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоЭкономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrainaУкраина