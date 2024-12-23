Рынок недвижимости в Украине: на 14% больше сделок, но только 70% от довоенного уровня
Киев • УНН
За 11 месяцев 2024 года количество сделок с недвижимостью выросло на 14% по сравнению с прошлым годом. 60% сделок приходится на квартиры, медианная площадь которых составляет 48 кв. м.
Рынок недвижимости в Украине демонстрирует постепенное восстановление, за 11 месяцев 2024 года количество сделок купли-продажи выросло на 14% по сравнению с прошлым годом, хотя и составляет лишь 70% от довоенного уровня. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Нацбанка, передает УНН.
Детали
«Спрос на покупку жилья медленно оживляется, прежде всего на вторичном рынке. За одиннадцать месяцев 2024 года нотариусы удостоверили на 14% больше сделок, чем за этот период в прошлом году. Количество договоров купли-продажи росло в каждом из кварталов с начала года. Однако оно достигло лишь 70% от уровня, который был до полномасштабного вторжения», - говорится в отчете о финансовой стабильности.
В первые три квартала 2024 года около 60% сделок касались покупки квартир, а остальные - частных домов. Наибольшим спросом на вторичном рынке пользуется компактное и доступное по цене жилье. Медианная площадь приобретенных квартир составляет 48 кв. м, что соответствует среднему показателю как по стране, так и по Киеву. В случае частных домов этот показатель равен 71 кв. м. Большинство сделок касаются жилья старше 35 лет, тогда как лишь четверть покупок приходится на объекты, которым до 15 лет.
«Из-за угроз безопасности мы не ожидаем стремительного уровня недвижимости в ближайшее время, но медленно этот рынок растет», - сказала директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова во время презентации отчета.
Напомним
Рынок недвижимости Украины снова переживает турбулентность - третью волну вызовов с начала полномасштабного вторжения. Некогда высокий спрос обвалился в 7-10 раз, однако постепенно начал возвращаться, казалось, со стабилизацией строительных работ. Но почему, несмотря на все усилия, рынок до сих пор стоит на месте и как теперь украинцы подходят к покупке квартир?