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Уряд виділить додаткові 20 млрд грн на єОселю у 2025 році

Уряд виділить додаткові 20 млрд грн на єОселю у 2025 році

Київ • УНН

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Кабмін ухвалив рішення виділити 20 млрд грн на програму єОселя у 2025 році. Пріоритет матимуть військові, ветерани, лікарі та вчителі, а загальна сума виданих кредитів вже перевищила 24 млрд грн.

У 2025 році уряд виділить додаткові 20 млрд грн на програму єОселя. Українці вже отримали майже 15 тисяч іпотечних кредитів на загальну суму понад 24 млрд гривень. Про це розповів прем‘єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН

Деталі

За його словами, щоб більше громадян могли придбати власне житло, уряд ухвалив рішення виділити у 2025 році додаткові 20 млрд гривень.

Пріоритет у програмі, як і раніше, надається військовим, ветеранам, лікарям та вчителям.

Також прем’єр-міністр розповів, що успішно продовжується реалізація програми єРобота, спрямованої на підтримку бізнесу. За нею видано понад 23 тисячі безповоротних грантів, із них 11 тисяч — у 2024 році. Це дозволило створити десятки тисяч нових робочих місць та забезпечити значні податкові надходження до центрального та місцевих бюджетів.

Раніше

У Міністерстві економіки повідомляли, що у 2024 році понад 8,5 тисяч українських родин скористалися програмою єОселя, а загальний обсяг виданих кредитів перевищив 14,6 мільярда гривень. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

ЕкономікаПолітика
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