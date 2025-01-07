Уряд виділить додаткові 20 млрд грн на єОселю у 2025 році
Київ • УНН
Кабмін ухвалив рішення виділити 20 млрд грн на програму єОселя у 2025 році. Пріоритет матимуть військові, ветерани, лікарі та вчителі, а загальна сума виданих кредитів вже перевищила 24 млрд грн.
У 2025 році уряд виділить додаткові 20 млрд грн на програму єОселя. Українці вже отримали майже 15 тисяч іпотечних кредитів на загальну суму понад 24 млрд гривень. Про це розповів прем‘єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.
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За його словами, щоб більше громадян могли придбати власне житло, уряд ухвалив рішення виділити у 2025 році додаткові 20 млрд гривень.
Пріоритет у програмі, як і раніше, надається військовим, ветеранам, лікарям та вчителям.
Також прем’єр-міністр розповів, що успішно продовжується реалізація програми єРобота, спрямованої на підтримку бізнесу. За нею видано понад 23 тисячі безповоротних грантів, із них 11 тисяч — у 2024 році. Це дозволило створити десятки тисяч нових робочих місць та забезпечити значні податкові надходження до центрального та місцевих бюджетів.
Раніше
У Міністерстві економіки повідомляли, що у 2024 році понад 8,5 тисяч українських родин скористалися програмою єОселя, а загальний обсяг виданих кредитів перевищив 14,6 мільярда гривень.