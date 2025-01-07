Правительство выделит дополнительные 20 млрд грн на еОселю в 2025 году

В 2025 году правительство выделит дополнительные 20 млрд грн на программу еОселя. Украинцы уже получили почти 15 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 24 млрд гривен. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

Детали

По его словам, чтобы больше граждан могли приобрести собственное жилье, правительство приняло решение выделить в 2025 году дополнительные 20 млрд гривен.

Приоритет в программе, как и раньше, предоставляется военным, ветеранам, врачам и учителям.

Также премьер-министр рассказал, что успешно продолжается реализация программы еРобота, направленной на поддержку бизнеса. По ней выдано более 23 тысяч безвозвратных грантов, из них 11 тысяч - в 2024 году. Это позволило создать десятки тысяч новых рабочих мест и обеспечить значительные налоговые поступления в центральный и местные бюджеты.

Ранее

В Министерстве экономики сообщали, что в 2024 году более 8,5 тысяч украинских семей воспользовались программой еОселя, а общий объем выданных кредитов превысил 14,6 миллиарда гривен.