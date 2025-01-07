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В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
13:58 • 12097 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
13:21 • 20742 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

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Правительство выделит дополнительные 20 млрд грн на еОселю в 2025 году

Правительство выделит дополнительные 20 млрд грн на еОселю в 2025 году

Киев  •  УНН

 • 10005 просмотра

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Кабмин принял решение выделить 20 млрд грн на программу еОселя в 2025 году. Приоритет будут иметь военные, ветераны, врачи и учителя, а общая сумма выданных кредитов уже превысила 24 млрд грн.

В 2025 году правительство выделит дополнительные 20 млрд грн на программу еОселя. Украинцы уже получили почти 15 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 24 млрд гривен. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН

Детали

По его словам, чтобы больше граждан могли приобрести собственное жилье, правительство приняло решение выделить в 2025 году дополнительные 20 млрд гривен.

Приоритет в программе, как и раньше, предоставляется военным, ветеранам, врачам и учителям.

Также премьер-министр рассказал, что успешно продолжается реализация программы еРобота, направленной на поддержку бизнеса. По ней выдано более 23 тысяч безвозвратных грантов, из них 11 тысяч - в 2024 году. Это позволило создать десятки тысяч новых рабочих мест и обеспечить значительные налоговые поступления в центральный и местные бюджеты.

Ранее

В Министерстве экономики сообщали, что в 2024 году более 8,5 тысяч украинских семей воспользовались программой еОселя, а общий объем выданных кредитов превысил 14,6 миллиарда гривен. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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