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Програма єОселя в "Дії": українці отримали кредитів на 25+ млрд грн для купівлі житла

Програма єОселя в "Дії": українці отримали кредитів на 25+ млрд грн для купівлі житла

Київ • УНН

 • 32403 перегляди

За програмою єОселя в "Дії" понад 15 тисяч українських родин отримали кредити на житло на суму більше 25 млрд грн. Найактивніше програмою користуються військові (54,1%), вчителі (8,3%) та медики (8,2%).

За програмою єОселя в "Дії" українці отримали кредитів на 25+ млрд грн для купівлі. Понад 15 тисяч родин придбали власну домівку. Про це розповів повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Українці отримали кредитів на 25+ млрд грн для купівлі житла за програмою єОселя в Дії. А це означає, що вже більш ніж 15 тисяч українських родин придбали власну домівку. Найчастіше послугою користуються військові та їхні родини - 54,1%, учителі - 8,3% та медики - 8,2%,

- написав Федоров.

Він зазначив, що завдяки єОселі українці можуть придбати власне житло швидко та на вигідних умовах.

Подаєте заяву в Дії, надсилаєте заявку в банки, отримуєте попереднє рішення про видачу кредиту й оформлюєте іпотеку. Усе просто та швидко, без подорожей між банками й довгого очікування,

- додав Федоров.

Доповнення

Міністерство економіки повідомляло, що у 2024 році понад 8,5 тисяч українських родин скористалися програмою єОселя, а загальний обсяг виданих кредитів перевищив 14,6 мільярда гривень.

У 2025 році уряд виділить додаткові 20 млрд грн на програму єОселя. Українці вже отримали майже 15 тисяч іпотечних кредитів на загальну суму понад 24 млрд гривень.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоЕкономіка
mykhailo-fedorovМихайло Федоров
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