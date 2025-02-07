Програма єОселя в "Дії": українці отримали кредитів на 25+ млрд грн для купівлі житла

За програмою єОселя в "Дії" українці отримали кредитів на 25+ млрд грн для купівлі. Понад 15 тисяч родин придбали власну домівку. Про це розповів повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Українці отримали кредитів на 25+ млрд грн для купівлі житла за програмою єОселя в Дії. А це означає, що вже більш ніж 15 тисяч українських родин придбали власну домівку. Найчастіше послугою користуються військові та їхні родини - 54,1%, учителі - 8,3% та медики - 8,2%,