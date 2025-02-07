Програма єОселя в "Дії": українці отримали кредитів на 25+ млрд грн для купівлі житла
Київ • УНН
За програмою єОселя в "Дії" понад 15 тисяч українських родин отримали кредити на житло на суму більше 25 млрд грн. Найактивніше програмою користуються військові (54,1%), вчителі (8,3%) та медики (8,2%).
За програмою єОселя в "Дії" українці отримали кредитів на 25+ млрд грн для купівлі. Понад 15 тисяч родин придбали власну домівку. Про це розповів повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
Українці отримали кредитів на 25+ млрд грн для купівлі житла за програмою єОселя в Дії. А це означає, що вже більш ніж 15 тисяч українських родин придбали власну домівку. Найчастіше послугою користуються військові та їхні родини - 54,1%, учителі - 8,3% та медики - 8,2%,
Він зазначив, що завдяки єОселі українці можуть придбати власне житло швидко та на вигідних умовах.
Подаєте заяву в Дії, надсилаєте заявку в банки, отримуєте попереднє рішення про видачу кредиту й оформлюєте іпотеку. Усе просто та швидко, без подорожей між банками й довгого очікування,
Доповнення
Міністерство економіки повідомляло, що у 2024 році понад 8,5 тисяч українських родин скористалися програмою єОселя, а загальний обсяг виданих кредитів перевищив 14,6 мільярда гривень.
У 2025 році уряд виділить додаткові 20 млрд грн на програму єОселя. Українці вже отримали майже 15 тисяч іпотечних кредитів на загальну суму понад 24 млрд гривень.