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Реєстр збитків для України: хто може подати заяву на відшкодування та які категорії відкриються до кінця року

Київ • УНН

 • 64981 перегляди

В Україні триває збір заяв до Реєстру збитків, завданих агресією рф. Подати їх можна через портал "Дія" за 9 категоріями, а до кінця року планують відкрити всі 45.

Реєстр збитків для України: хто може подати заяву на відшкодування та які категорії відкриються до кінця року

Реєстр збитків для України є значним міжнародним зусиллям і першим кроком до створення механізму, який забезпечить справедливість та компенсацію для України та її народу. Наразі українці можуть подати заяви до Реєстру за 9 категоріями, серед яких, зокрема насильство, катування, пошкодження майна тощо. Розгляд заяв по суті та визначення розміру компенсації відбуватиметься майбутньою компенсаційною комісією, робота над створенням якої триває, пише УНН

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією російською федерацією проти України створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією росією проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року на території України в межах її міжнародно-визнаних кордонів, всім зацікавленим фізичним і юридичним особам, а також державі Україна, і є першим кроком міжнародного компенсаційного механізму. Реєстр створений Україною, ЄС та ще 42 країнами та знаходиться в м. Гаага.

Категорії подачі заяв

На сьогодні заяви можна подати за наступними категоріями: 

  • вимушене внутрішнє переміщення;
    • смерть близького члена сім'ї;
      • зникнення безвісти близького члена сім'ї;
        • серйозні тілесні ушкодження;
          • сексуальне насильство;
            • катування або нелюдські чи такі, що принижують гідність, види поводження чи покарання;
              • позбавлення свободи;
                • примусова праця або служба;
                  • пошкодження або знищення житлового нерухомого майна. 

                    Заяви подаються до Реєстру збитків України в електронному вигляді через веб-портал "Дія". Більш детально, як подати заяву, та хто може їх подати можна ознайомитися на сайті Міністерства цифрової трансформації

                    Скільки категорій планується відкрити

                    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль напередодні повідомляв, що уряд працює над тим, аби усі 45 категорій міжнародного Реєстру збитків відкрилися до кінця року, на національному ж рівні Кабмін доповнив реєстр майна, пошкодженого та знищеного агресором, системою обліку інформації про немайнову шкоду.

                    Усі 45 категорій Реєстру збитків планують відкрити до кінця року - Шмигаль15.04.25, 15:05 • 7760 переглядiв

                    Коли розпочнеться розгляд заяв 

                    Наразі триває процес збору заяв, а також їх опрацювання для внесення до Реєстру. Розгляд заяв по суті та визначення розміру компенсації відбуватиметься майбутньою компенсаційною комісією, робота над створенням якої триває. 

                    Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна планує використовувати штучний інтелект в опрацюванні величезних масивів даних, зі встановленням точної суми збитку, виявленням і пошуком воєнних злочинців. 

                    Україна буде використовувати ШІ для підрахунку збитків та пошуком воєнних злочинців - Єрмак04.04.25, 18:22 • 13552 перегляди

                    Скільки подано заяв, та чому можуть відмовити у розгляді заяви 

                    Раніше директор міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський повідомляв, що у "Дії" з'явилась можливість подати заявку на відшкодування пошкодженого житла в міжнародний Реєстр збитків. Станом на кінець березня українці вже подали 22 тисячі відповідних заяв. 

                    Проте існує чотири причини, через які людині можуть відмовити у відшкодуванні:

                    • якщо йдеться не про шкоду, яка завдана на території України;
                      • якщо йдеться не про шкоду, завдану з 24 лютого 2022 року;
                        • якщо вона не стосується українсько-російської війни;
                          • якщо заява не має хоча б базових доказів.

                            Заява про злочини росії в міжнародний Реєстр збитків: чому можуть відхилити26.03.25, 16:59 • 31316 переглядiв

                            Павло Башинський

                            Павло Башинський

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