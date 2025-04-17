Реестр убытков для Украины: кто может подать заявление на возмещение и какие категории откроются до конца года

Реестр убытков для Украины является значительным международным усилием и первым шагом к созданию механизма, который обеспечит справедливость и компенсацию для Украины и ее народа. Сейчас украинцы могут подать заявления в Реестр по 9 категориям, среди которых, в частности, насилие, пытки, повреждение имущества и тому подобное. Рассмотрение заявлений по существу и определение размера компенсации будет происходить будущей компенсационной комиссией, работа над созданием которой продолжается, пишет УНН.

Международный Реестр убытков, причиненных агрессией российской федерацией против Украины, создан для сбора заявлений о компенсации убытков, потерь или ущерба, причиненных агрессией россией против Украины, начиная с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно-признанных границ, всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина, и является первым шагом международного компенсационного механизма. Реестр создан Украиной, ЕС и еще 42 странами и находится в г. Гаага.

Категории подачи заявлений

На сегодня заявления можно подать по следующим категориям:

вынужденное внутреннее перемещение;

смерть близкого члена семьи;

исчезновение без вести близкого члена семьи;

серьезные телесные повреждения;

сексуальное насилие;

пытки или бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания;

лишение свободы;

принудительный труд или служба;

повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества.

Заявления подаются в Реестр убытков Украины в электронном виде через веб-портал "Дія". Более подробно, как подать заявление, и кто может их подать можно ознакомиться на сайте Министерства цифровой трансформации.

Сколько категорий планируется открыть

Премьер-министр Денис Шмыгаль накануне сообщал, что правительство работает над тем, чтобы все 45 категорий международного Реестра убытков открылись до конца года, на национальном же уровне Кабмин дополнил реестр имущества, поврежденного и уничтоженного агрессором, системой учета информации о неимущественном вреде.

Все 45 категорий Реестра убытков планируют открыть до конца года - Шмыгаль

Когда начнется рассмотрение заявлений

Сейчас продолжается процесс сбора заявлений, а также их обработки для внесения в Реестр. Рассмотрение заявлений по существу и определение размера компенсации будет происходить будущей компенсационной комиссией, работа над созданием которой продолжается.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что Украина планирует использовать искусственный интеллект в обработке огромных массивов данных, с установлением точной суммы ущерба, выявлением и поиском военных преступников.

Украина будет использовать ИИ для подсчета убытков и поиска военных преступников - Ермак

Сколько подано заявлений, и почему могут отказать в рассмотрении заявления

Ранее директор международного реестра убытков Маркиян Ключковский сообщал, что в "Дії" появилась возможность подать заявку на возмещение поврежденного жилья в международный Реестр убытков. По состоянию на конец марта украинцы уже подали 22 тысячи соответствующих заявлений.

Однако существует четыре причины, по которым человеку могут отказать в возмещении:

если речь идет не об ущербе, который нанесен на территории Украины;

если речь идет не об ущербе, нанесенном с 24 февраля 2022 года;

если она не касается украинско-российской войны;

если заявление не имеет хотя бы базовых доказательств.

Заявление о преступлениях россии в международный Реестр убытков: почему могут отклонить