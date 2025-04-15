Все 45 категорий Реестра убытков планируют открыть до конца года - Шмыгаль
Киев • УНН
Кабмин планирует открыть все 45 категорий международного Реестра убытков до конца года. Также дополнен Государственный реестр имущества Системой учета информации о неимущественном ущербе.
Правительство работает над тем, чтобы все 45 категорий международного Реестра убытков открылись до конца года, на национальном же уровне Кабмин дополнил реестр имущества, поврежденного и уничтоженного агрессором, системой учета информации о неимущественном ущербе. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, пишет УНН.
Детали
По его словам, одним из ключевых элементов нашей работы с партнерами является использование российских замороженных активов для восстановления и устойчивости Украины. "Мы последовательно воплощаем в жизнь принцип "россия заплатит", - подчеркнул Шмыгаль.
"Формируем международный компенсационный механизм, в рамках которого уже функционирует Реестр убытков. В нем открыто девять категорий, по которым украинцы могут подавать заявления. Работаем над тем, чтобы до конца года открылись все 45 категорий Реестра убытков", - отметил Премьер.
Также глава правительства отметил, что на национальном уровне работает Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного агрессором.
"Сегодня дополняем его Системой учета информации о неимущественном ущербе. Прежде всего речь идет о депортации украинцев, убийствах россиянами мирных людей, о пропавших без вести при особых обстоятельствах", - указал Шмыгаль.
Система, по его словам, будет интегрирована с другими реестрами и базами и будет находиться в ведении Министерства социальной политики.
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