Усі 45 категорій Реєстру збитків планують відкрити до кінця року - Шмигаль
Київ • УНН
Кабмін планує відкрити всі 45 категорій міжнародного Реєстру збитків до кінця року. Також доповнено Державний реєстр майна Системою обліку інформації про немайнову шкоду.
Уряд працює над тим, аби усі 45 категорій міжнародного Реєстру збитків відкрилися до кінця року, на національному ж рівні Кабмін доповнив реєстр майна, пошкодженого та знищеного агресором, системою обліку інформації про немайнову шкоду. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише УНН.
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З його слів, одним із ключових елементів нашої роботи з партнерами є використання російських заморожених активів для відновлення та стійкості України. "Ми послідовно втілюємо в життя принцип "росія заплатить", - наголосив Шмигаль.
"Формуємо міжнародний компенсаційний механізм, у межах якого вже функціонує Реєстр збитків. У ньому відкрито дев'ять категорій, за якими українці можуть подавати заяви. Працюємо над тим, аби до кінця року відкрилися усі 45 категорій Реєстру збитків", - зазначив Прем'єр.
Також очільник уряду зазначив, що на національному рівні працює Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного агресором.
"Сьогодні доповнюємо його Системою обліку інформації про немайнову шкоду. Насамперед ідеться про депортації українців, вбивства росіянами мирних людей, про зниклих безвісти за особливих обставин", - вказав Шмигаль.
Система, за його словами, буде інтегрована з іншими реєстрами та базами й перебуватиме у віданні Міністерства соціальної політики.
Заява про злочини росії в міжнародний Реєстр збитків: чому можуть відхилити26.03.25, 16:59 • 31309 переглядiв