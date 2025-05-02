Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Закон Украины о компенсации за поврежденное и уничтоженное в результате военной агрессии РФ недвижимое имущество вступил в силу 23 февраля 2023 года. Как получить такую компенсацию, нужно ли платить за коммунальные услуги в непригодном для жизни жилище и что делать, если жилье арендовано? Об этом УНН расспросил адвоката и советника адвокатского объединения Leshchenko & Partners Заянчуковского Сергея.

Кто имеет право на получение компенсации

По словам Заянчуковского, по этому закону получить компенсацию имеют право:

владельцы поврежденной или уничтоженной недвижимости;

заказчики строительства недвижимости, которая была повреждена или уничтожена;

владельцы специальных имущественных прав на еще недостроенное жилье или лица, которые частично оплатили его строительство;

лица, которые инвестировали в строительство до вступления в силу Закона Украины «О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем»;

члены жилищных кооперативов, которые полностью выкупили жилье, но еще не оформили право собственности;

наследники любых из указанных выше лиц.

Если речь идет об объектах незавершенного строительства, то необходимо чтобы на момент повреждения были возведены несущие и внешние ограждающие конструкции (кроме светопрозрачных конструкций и заполнения дверных проемов), в отношении которых получено право на выполнение строительных работ - добавляет адвокат.

В то же время он отметил, что воспользоваться правом на компенсацию могут также объединения совладельцев многоквартирных домов, управляющие многоквартирных домов, жилищно-строительные (жилые) кооперативы, которые содержат соответствующий дом.

Какие документы необходимо предоставить для получения компенсации

Для получения компенсации нужно предоставить документы, подтверждающие права заявителя на разрушенное имущество и фото- и видео объекта до и после уничтожения (при наличии), РНОКПП и паспорт заявителя.

Конкретный перечень документов зависит от типа разрушенного имущества (квартира в собственности, объекты незавершенного строительства и т.д.) и отображается во время подачи заявления в электронной форме средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (через "Дію"), или предоставляется во время подачи заявления в бумажной форме работником центра предоставления административных услуг, органа социальной защиты населения или нотариусом - пояснил адвокат.

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Как проходит процедура получения компенсации

Заянчуковский пояснил, что после подачи вашего заявления, комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за уничтоженное имущество берет его в работу и собирает необходимые дополнительные документы. Далее - проводится обследование имущества или того, что от него осталось и на основе всех этих данных принимает решение о предоставлении или отказе в компенсации.

Срок рассмотрения заявления о предоставлении компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества Комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации не должен превышать 30 календарных дней со дня подачи заявления - добавил адвокат.

Однако по решению этой же комиссии срок рассмотрения заявления может быть продлен еще на 30 календарных дней, если уничтоженный объект недвижимого имущества находится на территории территориальной общины, которая расположена в районе проведения военных (боевых) действий или находится во временной оккупации, окружении (блокировании) в соответствии с перечнем, который утверждает центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий.

Какие сроки таких выплат

Учитывая количество разрушенных объектов, не следует ожидать быстрого получения компенсации. Комиссия обязана рассмотреть заявление в течение 30 дней, однако четкого срока, в течение которого компенсация должна оказаться на счету заявителя - закон не определяет - сообщил эксперт.

Порядок предоставления и определения размера денежной помощи за разрушенное или поврежденное имущество должен предоставляться в месячный срок со дня принятия решения о ее предоставлении, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины. Однако, как отмечает адвокат, редакцией постановления Кабинета Министров Украины от 02.09.2020 № 767) предусматривается, что денежная помощь пострадавшим, которые являются владельцами (совладельцами), нанимателями жилья, поврежденного в результате чрезвычайной ситуации или проведения работ по ликвидации ее последствий выплачивается региональными органами социальной защиты населения в течение пяти рабочих дней с момента поступления бюджетных средств.

Таким образом положительное решение Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества является гарантией получения средств, но только после того, как орган, который непосредственно будет делать выплаты, сам получит эти средства в установленном законодательством порядке - объясняет Заянчуковский.

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Что делать арендатору, если он снимает жилье, которое подверглось разрушениям

Если арендованное жилье стало непригодным для проживания, арендатор имеет право требовать возврата залоговой суммы, уплаченной владельцу жилья, и расторгнуть договор аренды - пояснил адвокат.

Он также добавил, что если арендованное жилье повреждено и требует ремонта (но осталось пригодным для проживания) арендатор может договориться с арендодателем, если тот заинтересован в продолжении аренды о ремонте в удобный для обеих сторон способ.

Например, сумма арендной платы за следующие месяцы будет уплачиваться арендатором непосредственно исполнителям работ по улучшению состояния жилья, а возобновление платежей арендодателю состоится после приведения объекта аренды в надлежащее для проживания состояние - предложил один из вариантов решения адвокат.

Ведь, если компенсацию придется ждать долго, арендатору потребуется длительное время жить в поврежденной квартире, а владелец, соответственно, не сможет ее сдать новому арендатору в таком состоянии.

Нужно ли платить за коммунальные услуги в разрушенном или поврежденном жилье

Адвокат пояснил, что если жилье непригодно для проживания, необходимо обратиться к поставщикам коммунальных услуг с заявлением о разрушении жилья для прекращения начисления стоимости коммунальных услуг. В таком случае платить за коммунальные услуги с момента разрушения жилья не нужно.

Отсутствие такого обращения приведет к продолжению автоматического начисления задолженности за неуплаченные коммунальные услуги, и доказывать свою правовую позицию потребителю придется уже в судебном порядке - отметил он.

Однако в ВР предлагают возобновить начисление коммунальных платежей после того, как квартира станет снова пригодной для проживания.

Если же жилье повреждено, но пригодно для проживания и коммунальные услуги в этом доме продолжают предоставляться соответствующими компаниями, плата за коммуналку сохраняется.

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Альтернативный путь

Можно попробовать взыскать средства в судебном порядке - с непосредственного причинителя вреда. Так, в 2023 году истец обратился в суд с иском, в котором требовал взыскания "морального вреда с государства россия (российская Федерация) в размере девятьсот девяносто девять квадриллионов гривен". Однако надлежащих доказательств обоснования такой красивой цифры не предоставил, по крайней мере так было указано в решении по делу № 686/26564/22, поэтому в удовлетворении иска было отказано", - говорит адвокат.

Однако по его словам, в деле 2024 года другого истца, аргументы были более убедительными. Поэтому решение по делу вступило в законную силу.

Суд постановил взыскать с "государства российская федерация ... в счет возмещения морального вреда, причиненного вооруженной агрессией против Украины денежные средства в сумме 500000,00 гр" (дело № 127/14737/24) - отметил Сергей Олегович.

Также было еще несколько случаев, в которых суд становился на сторону истцов. Например, в 2025 году Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда согласился с решениями судов предыдущих инстанций и назначил взыскать с рф "2 420

830,92 грн на возмещение имущественного вреда и 100 000,00 грн на возмещение причиненного морального вреда".

Понятно, что реальность получения этих денег под большим вопросом. Однако для желающих получить решение суда, где будет указано обязанность соседнего государства возместить вред, такой путь также возможен - подытожил адвокат.

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