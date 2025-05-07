Выросла стоимость аренды в Полтавской области и цена на квартиры в житомирских новостройках: что происходило на рынке недвижимости в апреле

В Житомирской области выросла стоимость квартир в новостройках, в то же время в Черниговской и Харьковской областях зафиксировано снижение цен на первичное жилье. Также выросла стоимость жилья во вторичке в Херсонской области, а в Полтавской области подорожала аренда жилья.

Что происходило на рынке недвижимости в апреле расскажет УНН со ссылкой на исследование DIM.RIA.

Покупка и продажа квартир на первичном рынке

Больше всего сданных новостроек в этом месяце было в Ровенской (62%), Запорожской (56%), Одесской (54%) и Волынской (52%) областях.

Больше всего стоимость квадратного метра (в долларах) выросла в Житомирской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях.

Отмечается, что процент роста колеблется от 3 до 5%. В то же время в Черниговской и Харьковской областях зафиксировано снижение цен на 5% по сравнению с мартом.

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По сравнению с прошлым годом существенно подешевела недвижимость в прифронтовых регионах: Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Самым дорогим городом остается Киев - $1 369 за м².

Покупка и продажа квартир на вторичном рынке

Наибольшее количество объявлений о продаже вторичного жилья в апреле поступило из Кировоградской, Черкасской и Тернопольской областей.

По данным аналитического центра DIM.RIA средняя стоимость однокомнатных квартир в большинстве регионов выросла в апреле.

Больше всего цены "подскочили" в Херсонской области – на 12%. Самые дорогие 1-комнатные квартиры на вторичном рынке — в Киеве.

В столице владельцы в среднем просят около $91,5 тыс. При этом самыми дорогими остаются квартиры в Печерском районе (в среднем 132 тысячи долларов), а самым бюджетным – в Деснянском (средняя стоимость 45 тысяч долларов).

Спрос на квартиры на вторичном рынке ощутимо вырос в апреле на всей территории Украины. Активнее всего искали вторичку в Кировоградской области.

Аренда квартир

По данным аналитиков DIM.RIA в апреле рынок аренды был нестабильным. Активнее всего искали арендаторов в Кировоградской (+84% новых объявлений), Черкасской (+39%) и Одесской (+28%) областях.

А вот в Полтавской области количество предложений в апреле уменьшилось на 77% по сравнению с мартом. В Киеве владельцы также опубликовали на 17% меньше объявлений, чем в марте.

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Вместе с предложением вырос и спрос. Согласно данным аналитиков заинтересованность наблюдалась почти во всех областях Украины. Соотношение количества объявлений об аренде и количества отзывов на них в апреле в Киеве составляет 1:5, а вот в большинстве областей эти показатели отличаются в несколько раз.

Цены на аренду жилья колебались в пределах нескольких процентов по всей Украине в течение прошлого месяца. Только в Полтавской области стоимость аренды стабильно росла в течение апреля и достигла отметки в +10% по сравнению с мартом.

Впрочем, например в Кировоградской области стоимость арендованного жилья ощутимо снизилась - на 26%. Подешевело арендованное жилье и в Херсонской области – стоимость снизилась на 22%.

Немного упали цены и на аренду жилья в столице, однако Киев остается самым дорогим городом для арендаторов. Средняя стоимость в апреле составила 17,5 тысяч грн, что на 2% меньше по сравнению с мартом.

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