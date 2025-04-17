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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия массово изымает квартиры украинцев в оккупированном Мариуполе - ВВС

Киев • УНН

 • 6014 просмотра

Российские власти конфискуют не менее 5700 квартир в Мариуполе, принадлежащих украинцам, бежавшим от войны. 2200 квартир готовятся к передаче оккупационной администрации.

россия массово изымает квартиры украинцев в оккупированном Мариуполе - ВВС

Российские власти конфискуют тысячи квартир у владельцев жилья в оккупированном Мариуполе, которые бежали из города после начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Расследование BBC Verify установило, что российская "администрация" Мариуполя с июля 2024 года признала пригодными для изъятия не менее 5 700 квартир в городе.

Большинство из этих квартир принадлежали украинцам, которые бежали или погибли во время 86-дневной осады Мариуполя в 2022 году. В то время, по оценкам Human Rights Watch, от российских бомбардировок погибло более 8 000 человек, хотя эта цифра, как отмечается, "вероятно, значительно занижена".

По данным документов, проанализированных BBC Verify, кроме 2 200 квартир, которые уже готовятся к принудительной передаче в собственность оккупационной администрации, еще 3 550 квартир внесены в список потенциально конфискованных.

российские чиновники обозначают такие помещения как "бесхозяйственными", мол, они не используются или не имеют законного владельца, то есть не зарегистрированы по российскому законодательству.

Официальные документы, размещенные на сайте оккупационной администрации, показывают, что сложная процедура конфискации начинается после жалоб инспекторов или местных жителей и в конечном итоге завершается принудительным изъятием имущества.

Как отмечает издание, чтобы сохранить свою собственность, украинцы должны были бы решиться на опасное путешествие в оккупированный город, пройти жесткие проверки безопасности, сложные бюрократические процедуры и столкнуться с давлением относительно получения российского паспорта. Это делает возвращение жилья в собственность почти невозможным.

В Мариуполе продолжают обнаруживать могилы местных жителей, погибших во время штурма города россиянами08.04.25, 13:34 • 10695 просмотров

Ольга Розгон

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