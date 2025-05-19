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Голосеевский и Шевченковский: в каких районах Киева больше всего выросла стоимость аренды

Киев • УНН

 • 340 просмотра

В Киеве аренда жилья растет даже в отдаленных районах, а больше всего – в Шевченковском. Спрос падает почти повсюду, арендаторы чаще выбирают пригород с более низкими ценами.

Голосеевский и Шевченковский: в каких районах Киева больше всего выросла стоимость аренды

Аренда жилья в Киеве растет даже в отдаленных районах, однако активность арендаторов - наоборот - падает. Наибольший рост цен на однокомнатные квартиры за последний год зафиксирован не в Печерском районе, как обычно, а в Шевченковском. В то же время количество откликов на объявления об аренде уменьшилось почти по всему городу. Арендаторы все чаще обращают внимание на пригород с новым жильем и более низкими ценами, пишет УНН со ссылкой на аналитический отдел OLX.

Детали

Согласно данным за апрель, наибольший рост цен на аренду однокомнатных квартир в Киеве произошел в Шевченковском районе. Средняя стоимость аренды там поднялась на 33% - до 24 тыс. грн. Это больше, чем в традиционно дорогом Печерске.

Другие районы с заметным ростом:

  • Голосеевский: +37% до 19 тыс. грн;
    • Святошинский: +30% до 13 тыс. грн;
      • Печерский: +25% до 37,3 тыс. грн;
        • Подольский: +21% до 17 тыс. грн;
          • Дарницкий, Днепровский, Соломенский: +15–18% до 13 тыс. грн;
            • Деснянский: +12% до 9 тыс. грн.

              В пригороде Киева также зафиксирован рост цен, сообщают в компании:

              • Вишневое: +33% до 12 тыс. грн;
                • Буча, Вышгород: +25% до 10 тыс. грн;
                  • Ирпень, Крюковщина, Петропавловская Борщаговка: +20% до 12 тыс. грн.

                    Однако спрос на жилье не растет вместе с ценами. Наоборот - в большинстве районов количество откликов на объявления уменьшается, отмечают аналитики.

                    Наибольшее падение активности наблюдается в:

                    • Печерском районе: -42%;
                      • Днепровском: -28%;
                        • Оболонском: -20%;
                          • Святошинском и Соломенском: -19%.

                            Определенный рост спроса зафиксирован только в Подольском (+15%) и Дарницком (+3%) районах. В пригороде исключениями стали Буча (+34%) и Вышгород (+8%), тогда как Петропавловская Борщаговка потеряла 45% интереса со стороны арендаторов, Бровары - 33%.

                            Аналитики объясняют такой дисбаланс перенасыщением рынка и завышенными ожиданиями владельцев квартир. В то время как Киев демонстрирует подорожание даже в спальных районах, пригород с развитой инфраструктурой становится все более привлекательным для арендаторов, предлагая лучшие условия за более умеренные цены.

                            Выросла стоимость аренды в Полтавской области и цена на квартиры в житомирских новостройках: что происходило на рынке недвижимости в апреле07.05.25, 16:24 • 7696 просмотров

                            Алена Уткина

                            Алена Уткина

                            ЭкономикаНедвижимость
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