Голосеевский и Шевченковский: в каких районах Киева больше всего выросла стоимость аренды

Аренда жилья в Киеве растет даже в отдаленных районах, однако активность арендаторов - наоборот - падает. Наибольший рост цен на однокомнатные квартиры за последний год зафиксирован не в Печерском районе, как обычно, а в Шевченковском. В то же время количество откликов на объявления об аренде уменьшилось почти по всему городу. Арендаторы все чаще обращают внимание на пригород с новым жильем и более низкими ценами, пишет УНН со ссылкой на аналитический отдел OLX.

Детали

Согласно данным за апрель, наибольший рост цен на аренду однокомнатных квартир в Киеве произошел в Шевченковском районе. Средняя стоимость аренды там поднялась на 33% - до 24 тыс. грн. Это больше, чем в традиционно дорогом Печерске.

Другие районы с заметным ростом:

Голосеевский: +37% до 19 тыс. грн;

Святошинский: +30% до 13 тыс. грн;

Печерский: +25% до 37,3 тыс. грн;

Подольский: +21% до 17 тыс. грн;

Дарницкий, Днепровский, Соломенский: +15–18% до 13 тыс. грн;

Деснянский: +12% до 9 тыс. грн.

В пригороде Киева также зафиксирован рост цен, сообщают в компании:

Вишневое: +33% до 12 тыс. грн;

Буча, Вышгород: +25% до 10 тыс. грн;

Ирпень, Крюковщина, Петропавловская Борщаговка: +20% до 12 тыс. грн.

Однако спрос на жилье не растет вместе с ценами. Наоборот - в большинстве районов количество откликов на объявления уменьшается, отмечают аналитики.

Наибольшее падение активности наблюдается в:

Печерском районе: -42%;

Днепровском: -28%;

Оболонском: -20%;

Святошинском и Соломенском: -19%.

Определенный рост спроса зафиксирован только в Подольском (+15%) и Дарницком (+3%) районах. В пригороде исключениями стали Буча (+34%) и Вышгород (+8%), тогда как Петропавловская Борщаговка потеряла 45% интереса со стороны арендаторов, Бровары - 33%.

Аналитики объясняют такой дисбаланс перенасыщением рынка и завышенными ожиданиями владельцев квартир. В то время как Киев демонстрирует подорожание даже в спальных районах, пригород с развитой инфраструктурой становится все более привлекательным для арендаторов, предлагая лучшие условия за более умеренные цены.

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