Голосеевский и Шевченковский: в каких районах Киева больше всего выросла стоимость аренды
Киев • УНН
В Киеве аренда жилья растет даже в отдаленных районах, а больше всего – в Шевченковском. Спрос падает почти повсюду, арендаторы чаще выбирают пригород с более низкими ценами.
Аренда жилья в Киеве растет даже в отдаленных районах, однако активность арендаторов - наоборот - падает. Наибольший рост цен на однокомнатные квартиры за последний год зафиксирован не в Печерском районе, как обычно, а в Шевченковском. В то же время количество откликов на объявления об аренде уменьшилось почти по всему городу. Арендаторы все чаще обращают внимание на пригород с новым жильем и более низкими ценами, пишет УНН со ссылкой на аналитический отдел OLX.
Детали
Согласно данным за апрель, наибольший рост цен на аренду однокомнатных квартир в Киеве произошел в Шевченковском районе. Средняя стоимость аренды там поднялась на 33% - до 24 тыс. грн. Это больше, чем в традиционно дорогом Печерске.
Другие районы с заметным ростом:
- Голосеевский: +37% до 19 тыс. грн;
- Святошинский: +30% до 13 тыс. грн;
- Печерский: +25% до 37,3 тыс. грн;
- Подольский: +21% до 17 тыс. грн;
- Дарницкий, Днепровский, Соломенский: +15–18% до
13 тыс. грн;
- Деснянский: +12% до 9 тыс. грн.
В пригороде Киева также зафиксирован рост цен, сообщают в компании:
- Вишневое: +33% до 12 тыс. грн;
- Буча, Вышгород: +25% до 10 тыс. грн;
- Ирпень, Крюковщина, Петропавловская Борщаговка: +20%
до 12 тыс. грн.
Однако спрос на жилье не растет вместе с ценами. Наоборот - в большинстве районов количество откликов на объявления уменьшается, отмечают аналитики.
Наибольшее падение активности наблюдается в:
- Печерском районе: -42%;
- Днепровском: -28%;
- Оболонском: -20%;
- Святошинском и Соломенском: -19%.
Определенный рост спроса зафиксирован только в Подольском (+15%) и Дарницком (+3%) районах. В пригороде исключениями стали Буча (+34%) и Вышгород (+8%), тогда как Петропавловская Борщаговка потеряла 45% интереса со стороны арендаторов, Бровары - 33%.
Аналитики объясняют такой дисбаланс перенасыщением рынка и завышенными ожиданиями владельцев квартир. В то время как Киев демонстрирует подорожание даже в спальных районах, пригород с развитой инфраструктурой становится все более привлекательным для арендаторов, предлагая лучшие условия за более умеренные цены.
Выросла стоимость аренды в Полтавской области и цена на квартиры в житомирских новостройках: что происходило на рынке недвижимости в апреле07.05.25, 16:24 • 7696 просмотров