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Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость

Киев • УНН

 • 16608 просмотра

Эксперт Лариса Ставинога поделилась советами по быстрой продаже недвижимости. Важно выбрать риелтора, правильно определить цену и подготовить качественный рекламный контент.

Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость

Продажа недвижимости нередко становится вызовом для семьи, ведь это - не просто разместить объявление и ждать покупателя. Заниженная или завышенная цена, юридические ошибки и мошенники могут испортить сделку или существенно задержать процесс. УНН пообщался с президентом Союза специалистов недвижимого имущества Украины Ларисой Ставинога, чтобы разобраться, как подготовиться к продаже квартиры.

Последовательность продажи квартиры

Планируя продажу жилья, первое, что стоит сделать, по словам эксперта, это - выбрать надежного риелтора или агентство недвижимости, которое вас будет сопровождать.

Если человек принял решение продавать квартиру и планирует обращаться в компанию по недвижимости, то стоит выбрать компанию, с которой он будет сотрудничать. Можно спросить знакомых, кто с кем работал и получить рекомендации. Можно походить по сайтам агентств недвижимости и почитать отзывы. Это будет лучше, наверное. Почитать отзывы о работе риелторов и выбрать конкретного одного специалиста

- рассказывает Ставинога.

Выбирая риэлтора, она советует учитывать его специализацию - одни работают с первичным жильем, другие с коммерческой недвижимостью или землей. Также стоит проверить, является ли специалист членом профессиональной общественной организации.

После выбора специалиста, клиент связывается с ним для первичной консультации и осмотра объекта. Риелтор приезжает на место, осматривает квартиру, проводит анализ рынка и предлагает формат дальнейшего сотрудничества. Следующий шаг - подписание договора, в котором фиксируются все договоренности и условия продажи.

После этого риелтор переходит к следующему этапу - созданию рекламного контента.

Сначала - рекомендации по предпродажной подготовке жилья: как освежить вид квартиры, что стоит убрать или изменить, чтобы заинтересовать покупателя.

Если клиент выполняет эти советы, а договор уже заключен, наступает момент согласования стратегии продажи: будет ли это открытая продажа, или эксклюзивное соглашение, какие каналы будут использоваться для продвижения. Здесь важно, чтобы риелтор и продавец нашли общее видение. "Потому что продавать сегодня можно разными техниками, разными методами. И хороший специалист все это знает", - подчеркивает эксперт.

В результате, если все рекомендации выполнены, а ожидания владельца соответствуют рыночной реальности, продажа не затягивается.

Обычно, если выполнили рекомендации специалиста. И если нет завышенных ожиданий у владельца, то квартира продается даже на сегодняшнем рынке обычно максимум за два-три месяца

- подытожила Ставинога.

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Как подготовить квартиру к продаже

Прежде чем выставлять квартиру на продажу, важно определить ее реальную рыночную стоимость. Этим занимается риэлтор, который выезжает на объект. Он осматривает квартиру, анализирует предложения на рынке, и на основе этого формирует обоснованную цену. Однако это не то же самое, что государственная экспертная оценка.

По цене оценки (государственной экспертной оценки - ред.) объект никогда не продается. Это обычно очень завышенная цена

- добавляет она.

То есть такая оценка не учитывает индивидуальные особенности вашей квартиры, например, качество ремонта, состояние дома или инфраструктуру района.

Можно ли самостоятельно продать квартиру

На первый взгляд, продажа квартиры в Украине кажется несложным делом. Но, по словам эксперта, только до того момента, пока вы не столкнетесь с реальностью.

"Я советую обращаться к профессионалам. Когда вы столкнетесь с этими звонками, просмотрами, комментариями, сбором документов, то оно в круг выходит трудно. Надо много чего знать, уметь и иметь связи, чтобы все быстро решить", - объясняет она.

Впрочем самостоятельно продать квартиру тоже можно, однако надо помнить о рисках. "Человек выходит на сделку, он не знает, с кем встречается. Он не знает, какова конечная цель у этого человека - то ли просто купить квартиру, то ли узнать, где ты живешь. Время такое неспокойное", - говорит специалист.

В практике агентств, говорит Ставинога, уже были случаи, когда "покупатели" оказывались ворами. Они звонили как заинтересованные лица, приходили на просмотр, "осматривали" квартиру, а потом возвращались, чтобы вынести имущество.

Поэтому профессиональные риелторы обычно заранее проверяют документы потенциального покупателя, выясняют данные и фиксируют это в специальных письмах показа.

Когда человек показывает свой паспорт перед просмотром, когда он заключает какой-то документ - это защищает продавца. Если у человека есть что-то на уме, он не будет показывать паспорт, оставлять свои данные, не захочет светиться

- подчеркивает Ставинога.

Также по ее словам, чаще всего, когда продавцы выходят на рынок самостоятельно, возникают трудности с документами. Между тем покупатели могут быть с деньгами на руках и потребностью заселиться сразу - особенно те, кто переезжает из пострадавших регионов. Поэтому задержка из-за неготовности документов может стоить упущенной сделки.

Именно поэтому агентства обычно сразу приводят документы в порядок, чтобы как только появится покупатель - сразу можно идти к нотариусу.

К тому же, самостоятельно продать квартиру дороже, как отмечает эксперт, практически невозможно. Риелторы, которых нанимают для себя потенциальные покупатели, найдут способ "сбить" цену и выгодно купить вашу квартиру для своего клиента.

"Владельцы, которые продают самостоятельно, часто отдают квартиру на 30% (а иногда и больше) дешевле, чем могли бы получить, если бы работали с агентством и заплатили комиссию", - также добавляет эксперт.

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Как составить объявление о продаже квартиры

"Для эффективной продажи нужен качественный фотоконтент, видеоконтент, озвучка", - отмечает эксперт.

Она советует готовить не один, а минимум пять различных вариантов текстов под один объект, чтобы можно было варьировать объявления. Так же важно иметь много фотографий, чтобы каждая текст сопровождался соответствующей фотосессией - это помогает сделать объявление более привлекательным и разнообразным.

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Где разместить объявление о продаже квартиры

Чаще всего украинцы используют несколько проверенных платформ. Самый популярный вариант - OLX, где можно бесплатно подать объявление, а при желании - оплатить поднятие в списке, чтобы его видели больше потенциальных покупателей. Другой популярный ресурс - DOM.RIA. Он специализируется именно на недвижимости и требует реальные фото с геолокацией. Также спрос имеет LUN.ua, который собирает объявления с разных сайтов и позволяет покупателям легко сравнивать варианты.

Кто платит за услуги риелтора: продавец или покупатель

Ставинога подчеркивает, что на рынке нет никаких законов, которые бы определяли, кто именно должен платить - покупатель или продавец.

"Если вы хотите получить максимальную цену за свой объект, стоит обращаться к профессионалам, которые знают все тонкости и фишки рынка. Они умеют сделать так, чтобы квартира продалась дороже на 15-20%, а иногда даже на 25-30%. Если вы хотите купить квартиру как можно дешевле – обращаетесь к риелтору уже с этим запросом и он поможет "сбить" цену", - добавляет эксперт.

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Как быстро продать квартиру

На рынке недвижимости есть объекты, которые годами остаются без покупателя - и причина часто не в состоянии квартиры или ее расположении, а в завышенных ожиданиях владельца.

Как объясняет эксперт по недвижимости, если продавец настаивает на лично установленной "внутренней" цене, которая значительно превышает реальную рыночную стоимость, "квартира может "гулять по рынку" годами - покупатели приходят, смотрят, но не покупают".

Что такое объект, который гуляет по рынку? Он продается от года до пяти. Каждый раз ожидания продавца - выше, и выше, и выше. А рынок так не работает

- подчеркивает она.

По словам эксперта, современные покупатели действуют очень осторожно: они изучают рынок, наблюдают за новыми объявлениями и принимают решение неспешно - иногда в течение года или даже дольше. Но если квартира появляется с адекватной ценой, интерес возникает сразу.

"Как только новое (жилье – ред.) вышло на рынок, они сразу придут, посмотрят и сразу будут предлагать какие-то деньги. И тут уже можно вести переговоры, немного поднимать цену, смотреть на заинтересованность сторон. Есть разные технологии, как это делать", - отмечает Ставинога.

Если владелец привязывает цену не к рынку, а к собственным жизненным планам, то как объясняет эксперт, все видят, что цена завышена, и идут покупать что-то другое. То есть "вы помогаете другим продать свои квартиры". После этого спрос на ваш объект резко падает - и его уже перестают смотреть. Приходится снижать цену.

Затягивание продажи очень опасно. Многие думают, что чем дольше квартира продается, тем лучше. На самом деле чем быстрее - тем эффективнее

- говорит она.

Также, по мнению эксперта, лучше, когда продажей занимается одно агентство, "тогда весь спрос концентрируется у нее. Она может быстро обработать все звонки, держать связь с покупателями, сообщать об изменении цены и стимулировать интерес".

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Продажа квартиры или комнаты

"При продаже комнаты важно учитывать юридические нюансы и смотреть пакет документов", - отмечает эксперт Ставинога.

Отдельную сложность представляет продажа комнаты в общежитиях или коммунальных квартирах.

"Нужно получить согласие всех совладельцев, которые имеют право первоочередного выкупа по заявленной цене", - объясняет Ставинога.

Если кого-то нет или не найдено, используется письменное нотариальное уведомление по почте. После этого, если никто из них не изъявил желание купить комнату в течение 30 дней, сделку можно заключать.

Впрочем, чтобы обойти эту процедуру, некоторые прибегают к процедуре дарения. Но если один из совладельцев докажет, что были переданы средства, такой договор легко признают недействительным.

"Это рискованно. И в зависимости от обстоятельств может повлечь даже уголовную ответственность", - подчеркивает эксперт.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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