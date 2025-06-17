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Ситуация на рынке недвижимости остается сложной из-за военных рисков - НБУ

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Рынок недвижимости Украины замедлил обороты из-за военных рисков и сложностей с финансированием. НБУ разрабатывает меры поддержки ипотеки и внедряет нормы ЕС.

Ситуация на рынке недвижимости остается сложной из-за военных рисков - НБУ

Ситуация на рынке недвижимости остается сложной, поскольку сейчас не так активно, как раньше, растет количество заключенных сделок. Это обусловлено как военными рисками, так и рисками финансирования самого рынка недвижимости, сообщила директор Департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Первин Дадашова, пишет УНН.

Ситуация с рынком недвижимости несколько ухудшилась в последнее время. Не так оживленно растет количество заключенных сделок, как это было раньше. Медленно исчерпываются факторы восстановления, которые имели место на первый год после полномасштабного вторжения. Сейчас также небольшую долю сделок финансирует ипотека, хотя продолжает действовать доступное предложение от еОсели, но, к сожалению, этот толчок достаточно слабо влияет на общую активность рынка недвижимости

- пояснила Дадашова.

Она также добавила, что приобретение жилья не очень активно, что обусловлено как военными рисками, так и рисками финансирования самого рынка недвижимости.

Несмотря на то, что показатели доступности жилья остаются на исторически низких уровнях, цена к аренде, цена к доходу, они достаточно умеренные по украинским сравнениям, но это не побуждает к более активному приобретению жилья, ведь рынок очень сдерживается военными рисками. С другой стороны, то, что сдерживает рынок и влияет на динамику ипотеки – это также значительные риски финансирования самого рынка недвижимости и рынка строительного

- пояснила Дадашова.

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Чиновница отметила, что НБУ предусмотрел ряд шагов, которые помогут справляться с рисками, связанными с невозможностью развития ипотеки.

Мы в нашей стратегии по развитию ипотеки предусмотрели шаги, чтобы реагировать на все ключевые вызовы, связанные с рисками, связанными с невозможностью активного развития ипотеки. Это касается совершенствования условий государственной поддержки и калибровки поддержки через єОселю, и внедрение механизмов, которые полагаются больше на ликвидность самих банков. Также это касается определенных инфраструктурных изменений, улучшения регулирования рынка

- рассказала директор Департамента финансовой стабильности НБУ.

Дадашова добавила, что также в украинское законодательство активно внедряются нормы ЕС, которые регулируют взаимоотношения между кредиторами и заемщиками по ипотеке.

Также внедрение в украинское законодательство норм Европейского Союза относительно взаимоотношений между кредиторами и заемщиками по ипотеке

- пояснила Дадашова.

Дополнение

Члены Комитета по монетарной политике НБУ допускают возвращение к смягчению процентной политики во втором полугодии 2025 года, однако, из-за инфляционных рисков, НБУ может удерживать учетную ставку на текущем уровне дольше.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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