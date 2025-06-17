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Ситуація на ринку нерухомості лишається складною через воєнні ризики - НБУ

Київ • УНН

 • 944 перегляди

Ринок нерухомості України сповільнив оберти через воєнні ризики та складнощі з фінансуванням. НБУ розробляє заходи підтримки іпотеки та впроваджує норми ЄС.

Ситуація на ринку нерухомості лишається складною через воєнні ризики - НБУ

Ситуація на ринку нерухомості залишається складною, оскільки наразі не так активно, як раніше, зростає кількість укладених угод. Це зумовлено як воєнним ризиками, так і ризиками фінансування самого ринку нерухомості, повідомила директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку України Первін Дадашова, пише УНН.

Ситуація з ринком нерухомості дещо погіршилася останнім часом. Не так жваво зростає кількість укладених угод, як це було раніше. Поволі вичерпуються фактори відновлення, які мали місце на перший рік після повномасштабного вторгнення. Зараз також невелику частку угод фінансує іпотека, хоча продовжує діяти доступна пропозиція від єОселі, але на жаль цей поштовх досить слабко впливає на загальну активність ринку нерухомості

- пояснила Дадашова.

Вона також додала, що придбання житла не є дуже активним, що зумовлено як воєнними ризиками, так і ризиками фінансування самого ринку нерухомості.

Незважаючи на те, що показники доступності житла залишаються на історично низьких рівнях, ціна до оренди, ціна до доходу, вони досить помірні за українськими порівняннями, але це не спонукає до активнішого придбання житла, адже ринок дуже стримується воєнними ризиками. З іншого боку, те що стримує ринок і впливає на динаміку іпотеки – це також значні ризики фінансування самого ринку нерухомості і ринку будівельного

- пояснила Дадашова.

В Україні за останні півроку посилився макроекономічний ризик, зокрема ризики капіталу і прибутковості - НБУ17.06.25, 12:56 • 1668 переглядiв

Посадовиця зазначила, що НБУ передбачив низку кроків, які допоможуть справлятися з ризиками, які пов'язані з неможливість розвитку іпотеки.

Ми в нашій стратегії з розвитку іпотеки передбачили кроки, щоб реагувати на усі ключові виклики, які пов'язані з ризиками, які пов'язані з неможливість активного розвитку іпотеки. Це стосується вдосконалення умов державної підтримки і калібрація підтримки через єОселю, і запровадження механізмів, які покладаються більше на ліквідність самих банків. Також це стосується певних інфраструктурних змін, поліпшення регулювання ринку

- розповіла директор Департаменту фінансової стабільності НБУ.

Дадашова додала, що також в українське законодавство активно впроваджуються норми ЄС, які регулють взаємовідносини між кредиторами та позичальниками за іпотекою.

Також впровадження в українське законодавство норм Європейського Союзу щодо взаємовідносин між кредиторами і позичальниками за іпотекою

- пояснила Дадашова.

Доповнення

Члени Комітету з монетарної політики НБУ припускають повернення до пом’якшення процентної політики у другому півріччі 2025 року, проте, через інфляційні ризики, НБУ може утримувати облікову ставку на поточному рівні довше.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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