В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости

Война и связанные с ней проблемы с электроснабжением внесли свои коррективы в спрос на жилье на рынке столичной недвижимости. Как рассказали в комментарии УНН эксперты, сейчас покупателей не интересуют видовые квартиры, как это было раньше.

На сегодняшний день большим спросом пользуются квартиры до 9 этажа, не выше. Связано это с войной, отключения электроэнергии. Если на 9 этаж еще можно подняться, то на 20 условно говоря, или на 25, то это уже проблемно. А электроэнергию отключают по разным районам и есть районы, в которых электроэнергия по 4 часа в сутки. Поэтому это проблема. В высотных домах проблема связана с тем, что они исключительно электрифицированы и нет газа. Соответственно, если отключили электроэнергию, то приготовить еду является проблемой. Поэтому большим спросом пользуются дома, в которых есть газ - рассказал эксперт по недвижимости Виктор Несин.

Конечно, покупка квартиры зависит от района, от инфраструктуры, наличия метро. Эксперт в сфере недвижимости Лариса Ставинога добавила, что также покупателей интересует наличие бомбоубежища, кроме того, люди предпочитают пригородную недвижимость, ведь там обычно есть свои котлы для обеспечения теплом.

"И там можно поставить аккумуляторы и можно как-то себя автономно обеспечить энергопотребление. Также отдают предпочтение квартирам с ремонтом, чтобы зайти и жить, чтобы не делать ремонт", - добавила Ставинога.

Относительно спроса на квартиры, то Несин замечает - снизился не сам спрос, а активность покупателей.

Первичный рынок очень тяжело себя чувствует сегодня. На это есть много факторов, которые влияют и именно главный фактор - война, отсутствие рабочей силы, отсутствие в связи с войной электроэнергии и других вещей. Произошла такая ситуация, что люди, которые до войны проинвестировали, вложили деньги в недвижимость, то строительства заморозились и сейчас очень медленными темпами некоторые компании начинают его восстанавливать. Но очень-очень медленно и очень-очень мало компаний, которые имеют финансовый ресурс, и они готовы за свои средства достраивать. Потому что курс доллара изменился, материалы они все закупаются за валюту. Все связано с курсом доллара и стоимость этих материалов значительно выросла - рассказала Ставинога.

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Она добавила, что существенно возросла стоимость квадратного метра по сравнению с тем, какой она была до войны.

"Эту разницу надо чем-то покрывать и не все застройщики могут это сделать. И 100% будет ситуация, когда, если человек проинвестировал 100%, то он, наверное, уже ничего не будет доплачивать. А те люди, которые инвестировали какой-то процент, или взяли рассрочку, или на других условиях, то они должны понимать, что, скорее всего, им могут сделать перерасчеты и стоимость их недвижимости существенно возрастет. То есть, им надо будет доплачивать", - добавила Ставинога.

Эксперт отметила, что люди не имеют средств, потому что нет работы, а потому люди будут массово выставлять эти объекты на продажу, но и здесь возникают проблемы.

"Так называемая переуступка. В связи с тем, что у нас с октября 2022 года вступил в силу закон "О защите прав инвесторов", то изменилась процедура по уступке от права. В связи с этим многие застройщики не смогли выполнить условия этого закона, чтобы корректно подать информацию в специальный раздел в Реестре прав собственности о незавершенном строительстве. И такой объект нельзя купить. Он по факту есть, оно есть недостроенное, люди хотят его продать, но нет механизма, потому что застройщик не выполнил условия этого закона. А застройщик должен, согласно нормам этого закона, передать регистратору полный объем разрешительных документов на строительство, которые он получил еще на момент, когда вступил в силу этот закон. Раньше же было как? Договор аренды заключили и начинают строить. И потом уже в процессе начинают разрабатывать проект, начинают что-то делать и понемногу они начинают заключать другие разрешительные документы. А сейчас так нельзя, сейчас надо сделать всю документацию, подать регистратору и потом уже начинать строительство", - говорит специалист.

По ее словам, на сегодня выживают компании, которые имеют свой финансовый ресурс, и обычно выживает социальное жилье, в связи с относительной дешевизной.

Что касается вторичного рынка, то все эти события, которые происходят на территории нашей страны, они плохо влияют на рынок недвижимости, потому что он очень интуитивный. Он очень зависит от мнения третьих лиц, от мнения владельцев, мнения покупателей. И на это уже влияет информационные факторы. Кроме того, что влияют отключения света, влияют колебания курса валют, военные действия, которые затрагивают города, но и очень влияют информационные факторы. Элитное жилье в новостройках и вообще по вторичному рынку сегодня нет спроса. Сегодня рынок экономсегмента - отметила эксперт.

Также она рассказала, что владельцы квартир не завышают цены на них при продаже, ведь нет такого спроса на рынке, как был раньше.

"Сейчас он (вторичный рынок - ред.) "откатывается", сейчас цены проседают. Июнь он всегда немного слабый и будем смотреть, что будет дальше. И ситуация на фронте тоже не улучшается. Раньше же как было: продал - купил. А сейчас продал и держит деньги, ждут", - отметила эксперт, добавив, что поведение покупателей сейчас очень изменилось.