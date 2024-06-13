Развитие рынка ипотечного жилья в Украине: подписан важный меморандум

Министерство экономики, Американская корпорация по финансированию международного развития и Ситибанк подписали Меморандум о развитии рынка ипотечного жилья в Украине. В частности благодаря этой договоренности станет проще получить ипотечный кредиты, через программу "еОселя". Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

По словам Первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко, новое соглашение поможет привлечь гарантии и долгосрочные финансовые ресурсы для поддержки жилищного сектора через ипотечные программы, включая программу "еОселя".

"Военная агрессия россии против Украины привела к разрушению жилого фонда и вынужденному перемещению, по разным оценкам, около 6,5 миллионов украинцев. Мы ценим стремление американских партнеров присоединиться к сотрудничеству. Благодарны партнерам за готовность оказать консультационную помощь и совместно работать над поиском возможностей поддержки и финансирования рынка ипотеки в Украине. Мы надеемся, что это в перспективе даст возможность большему количеству украинцев приобрести собственное жилье", - отметила Свириденко.

Также обсуждалось сотрудничество в поддержке украинского ипотечного рынка в условиях военных действий россии против Украины, которые повлекли значительные повреждения жилых объектов.

Напомним

С начала года 4 000 украинских семей воспользовались программой еОселя для приобретения жилья, получив кредиты на общую сумму 6,7 миллиарда гривен. В целом, с начала действия программы, кредиты получили 10 277 семей на сумму более 16 миллиардов гривен.