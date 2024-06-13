Развитие рынка ипотечного жилья в Украине: подписан важный меморандум

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

  •  128343 просмотра
В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

  •  116978 просмотра
Рамштайн-23: глава Пентагона открыл заседание в Брюсселе

Рамштайн-23: глава Пентагона открыл заседание в Брюсселе

  •  97458 просмотра
Глава Пентагона встретился с Умеровым: подтвердил решимость удовлетворить насущные потребности Украины

Глава Пентагона встретился с Умеровым: подтвердил решимость удовлетворить насущные потребности Украины

  •  76591 просмотра
«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

  •  109765 просмотра
публикации
"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
Эксклюзив

  •  104910 просмотра
«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

  •  109765 просмотра
В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

  •  116978 просмотра
Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

  •  128343 просмотра
Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд

Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд
Эксклюзив

12 июня 2024, 10:48  •  205469 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
13 июня: Международный день распространения информации об альбинизме, Вознесение Господне, Вознесение Господне

13 июня: Международный день распространения информации об альбинизме, Вознесение Господне, Вознесение Господне

  •  77481 просмотра
Миллионы насекомых ежегодно мигрируют через Пиренеи - новое исследование

Миллионы насекомых ежегодно мигрируют через Пиренеи - новое исследование

  •  101163 просмотра
"Мятежная луна" Зака Снайдера получит расширенную режиссерскую версию

"Мятежная луна" Зака Снайдера получит расширенную режиссерскую версию

12 июня 2024, 07:00  •  121246 просмотра
12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

12 июня 2024, 03:03  •  114316 просмотра
11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

11 июня 2024, 03:03  •  128864 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Развитие рынка ипотечного жилья в Украине: подписан важный меморандум

Развитие рынка ипотечного жилья в Украине: подписан важный меморандум

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 13:53  •  16679 просмотра

Read in English

Министерство экономики, DFC и Ситибанк подписали Меморандум по развитию рынка ипотечного жилья в Украине, упрощение доступа к ипотечным кредитам через программу "еОселя" и привлечения финансовых ресурсов для поддержки жилищного сектора в условиях военной агрессии со стороны россии.

Министерство экономики, Американская корпорация по финансированию международного развития и Ситибанк подписали Меморандум о развитии рынка ипотечного жилья в Украине. В частности благодаря этой договоренности станет проще получить ипотечный кредиты, через программу "еОселя". Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

По словам Первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко, новое соглашение поможет привлечь гарантии и долгосрочные финансовые ресурсы для поддержки жилищного сектора через ипотечные программы, включая программу "еОселя".

"Военная агрессия россии против Украины привела к разрушению жилого фонда и вынужденному перемещению, по разным оценкам, около 6,5 миллионов украинцев. Мы ценим стремление американских партнеров присоединиться к сотрудничеству. Благодарны партнерам за готовность оказать консультационную помощь и совместно работать над поиском возможностей поддержки и финансирования рынка ипотеки в Украине. Мы надеемся, что это в перспективе даст возможность большему количеству украинцев приобрести собственное жилье", - отметила Свириденко.

Также обсуждалось сотрудничество в поддержке украинского ипотечного рынка в условиях военных действий россии против Украины, которые повлекли значительные повреждения жилых объектов.

Напомним

С начала года 4 000 украинских семей воспользовались программой еОселя для приобретения жилья, получив кредиты на общую сумму 6,7 миллиарда гривен. В целом, с начала действия программы, кредиты получили 10 277 семей на сумму более 16 миллиардов гривен.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
Эксклюзив
В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"
  •  63875 просмотра

В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"

Эксклюзив
"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
  •  104910 просмотра

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

Эксклюзив
Более 800 млрд грн в год недополучает бюджет Украины из-за теневой экономики, в том числе из-за серого экспорта зерна - эксперт
  •  84484 просмотра

Более 800 млрд грн в год недополучает бюджет Украины из-за теневой экономики, в том числе из-за серого экспорта зерна - эксперт

Эксклюзив
Оправданный в суде экс-министр Омелян назвал дело НАБУ против своего коллеги Сольского "странным" и объяснил почему
  •  101785 просмотра

Оправданный в суде экс-министр Омелян назвал дело НАБУ против своего коллеги Сольского "странным" и объяснил почему

Эксклюзив
Сообщения Гетманцева о решениях судей можно воспринимать как вмешательство в деятельность судебных органов - юрист
  •  89814 просмотра

Сообщения Гетманцева о решениях судей можно воспринимать как вмешательство в деятельность судебных органов - юрист

Эксклюзив
СНБО готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы и Науменко после получения предложений от СБУ
  •  86496 просмотра

СНБО готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы и Науменко после получения предложений от СБУ

Эксклюзив
В Раде рассказали, какими будут последствия блокирования работы предприятий, экспортирующих зерно по морскому коридору
  •  89889 просмотра

В Раде рассказали, какими будут последствия блокирования работы предприятий, экспортирующих зерно по морскому коридору

Эксклюзив
Эксперт: аграрным компаниям самим же выгодно участвовать в ремонте дорог, которые они разрушают своим транспортом
12 июня 2024, 14:02  •  123893 просмотра

Эксперт: аграрным компаниям самим же выгодно участвовать в ремонте дорог, которые они разрушают своим транспортом

Эксклюзив
Может быть меньше 50% сотрудников: нардеп о законопроекте об "экономическом бронировании"
12 июня 2024, 11:39  •  131617 просмотра

Может быть меньше 50% сотрудников: нардеп о законопроекте об "экономическом бронировании"

Эксклюзив
Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд
12 июня 2024, 10:48  •  205469 просмотра

Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд

Популярные

«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

  •  109765 просмотра
Глава Пентагона встретился с Умеровым: подтвердил решимость удовлетворить насущные потребности Украины

Глава Пентагона встретился с Умеровым: подтвердил решимость удовлетворить насущные потребности Украины

  •  76591 просмотра
Рамштайн-23: глава Пентагона открыл заседание в Брюсселе

Рамштайн-23: глава Пентагона открыл заседание в Брюсселе

  •  97458 просмотра
В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

  •  116978 просмотра
Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

  •  128343 просмотра

Публикации

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
Эксклюзив

  •  104910 просмотра
«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

  •  109765 просмотра
В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

  •  116978 просмотра
Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

  •  128343 просмотра
Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд

Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд
Эксклюзив

12 июня 2024, 10:48  •  205469 просмотра

Война

Остин не объяснил, почему США не предоставляют Украине системы Patriot

Остин не объяснил, почему США не предоставляют Украине системы Patriot

  •  1921 просмотра
Защиту энергетических объектов и усиление ПВО обсудили министр энергетики и представительница президента США

Защиту энергетических объектов и усиление ПВО обсудили министр энергетики и представительница президента США

  •  15421 просмотра
США не будут забирать Patriot у Польши, чтобы передать Украине - Остин

США не будут забирать Patriot у Польши, чтобы передать Украине - Остин

  •  17741 просмотра
Партизаны "АТЕШ" разведали аэродром в оккупированном Крыму: собрали важные данные

Партизаны "АТЕШ" разведали аэродром в оккупированном Крыму: собрали важные данные

  •  16450 просмотра
В США призывают других предоставлять Украине не только Patriot, но и другие системы ПВО

В США призывают других предоставлять Украине не только Patriot, но и другие системы ПВО

  •  26310 просмотра

политика

Остин не объяснил, почему США не предоставляют Украине системы Patriot

Остин не объяснил, почему США не предоставляют Украине системы Patriot

  •  1921 просмотра
Достигнута "политическая" договоренность: СМИ узнали детали соглашения G7 об использовании активов рф для высвобождения 50 млрд дол. для Украины

Достигнута "политическая" договоренность: СМИ узнали детали соглашения G7 об использовании активов рф для высвобождения 50 млрд дол. для Украины

  •  5847 просмотра
Защиту энергетических объектов и усиление ПВО обсудили министр энергетики и представительница президента США

Защиту энергетических объектов и усиление ПВО обсудили министр энергетики и представительница президента США

  •  15421 просмотра
США не будут забирать Patriot у Польши, чтобы передать Украине - Остин

США не будут забирать Patriot у Польши, чтобы передать Украине - Остин

  •  17741 просмотра
В США призывают других предоставлять Украине не только Patriot, но и другие системы ПВО

В США призывают других предоставлять Украине не только Patriot, но и другие системы ПВО

  •  26310 просмотра

Война

Остин не объяснил, почему США не предоставляют Украине системы Patriot

Остин не объяснил, почему США не предоставляют Украине системы Patriot

  •  1921 просмотра
Защиту энергетических объектов и усиление ПВО обсудили министр энергетики и представительница президента США

Защиту энергетических объектов и усиление ПВО обсудили министр энергетики и представительница президента США

  •  15421 просмотра
США не будут забирать Patriot у Польши, чтобы передать Украине - Остин

США не будут забирать Patriot у Польши, чтобы передать Украине - Остин

  •  17741 просмотра
Партизаны "АТЕШ" разведали аэродром в оккупированном Крыму: собрали важные данные

Партизаны "АТЕШ" разведали аэродром в оккупированном Крыму: собрали важные данные

  •  16450 просмотра
В США призывают других предоставлять Украине не только Patriot, но и другие системы ПВО

В США призывают других предоставлять Украине не только Patriot, но и другие системы ПВО

  •  26310 просмотра

политика

Остин не объяснил, почему США не предоставляют Украине системы Patriot

Остин не объяснил, почему США не предоставляют Украине системы Patriot

  •  1921 просмотра
Достигнута "политическая" договоренность: СМИ узнали детали соглашения G7 об использовании активов рф для высвобождения 50 млрд дол. для Украины

Достигнута "политическая" договоренность: СМИ узнали детали соглашения G7 об использовании активов рф для высвобождения 50 млрд дол. для Украины

  •  5847 просмотра
Защиту энергетических объектов и усиление ПВО обсудили министр энергетики и представительница президента США

Защиту энергетических объектов и усиление ПВО обсудили министр энергетики и представительница президента США

  •  15421 просмотра
США не будут забирать Patriot у Польши, чтобы передать Украине - Остин

США не будут забирать Patriot у Польши, чтобы передать Украине - Остин

  •  17741 просмотра
В США призывают других предоставлять Украине не только Patriot, но и другие системы ПВО

В США призывают других предоставлять Украине не только Patriot, но и другие системы ПВО

  •  26310 просмотра

Новости Бизнеса

Бизнес-издание Mind приглашает на крупнейшую инвестиционную конференцию 2024 года - Mind Invest Summit

Бизнес-издание Mind приглашает на крупнейшую инвестиционную конференцию 2024 года - Mind Invest Summit

  •  77687 просмотра
Классическая одежда, которая никогда не выйдет из моды - как ее носить?

Классическая одежда, которая никогда не выйдет из моды - как ее носить?

12 июня 2024, 11:13  •  77269 просмотра
WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

10 июня 2024, 11:09  •  102522 просмотра

Экономика

Bloomberg узнал, сколько составит вклад США в рамках соглашения G7 о кредите на 50 млрд долл. для Украины

Bloomberg узнал, сколько составит вклад США в рамках соглашения G7 о кредите на 50 млрд долл. для Украины

  •  23591 просмотра
Китайский юань официально стал главной иностранной валютой россии, заменив доллар и евро

Китайский юань официально стал главной иностранной валютой россии, заменив доллар и евро

  •  5616 просмотра
Развитие рынка ипотечного жилья в Украине: подписан важный меморандум

Развитие рынка ипотечного жилья в Украине: подписан важный меморандум

  •  17426 просмотра
URC-2024: подписаны соглашения, которые впервые с начала полномасштабной войны открыли финансирование частного сектора - Стефанишина

URC-2024: подписаны соглашения, которые впервые с начала полномасштабной войны открыли финансирование частного сектора - Стефанишина

  •  24386 просмотра
В рф возможна "банковская паника" из-за новых санкций США: россияне уже стоят в очередях перед обменниками

В рф возможна "банковская паника" из-за новых санкций США: россияне уже стоят в очередях перед обменниками

  •  21444 просмотра

Киев

В Киеве разоблачили прокурора, который присвоил несколько миллионов гривен, которые были вещественными доказательствами

В Киеве разоблачили прокурора, который присвоил несколько миллионов гривен, которые были вещественными доказательствами

  •  4104 просмотра
На Киевщине уже более суток продолжается ликвидация пожара на промпредприятии: фото

На Киевщине уже более суток продолжается ликвидация пожара на промпредприятии: фото

  •  28126 просмотра
В Киевской области состоялись военные учения по отражению вероятного наступления врага: в Генштабе показали фото

В Киевской области состоялись военные учения по отражению вероятного наступления врага: в Генштабе показали фото

  •  20607 просмотра
В Киеве двое мужчин похитили врача ради выкупа в 2 млн долларов: одного нашли, другого - еще ищут

В Киеве двое мужчин похитили врача ради выкупа в 2 млн долларов: одного нашли, другого - еще ищут

  •  16646 просмотра
Масштабный ливень в столице: за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков

Масштабный ливень в столице: за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков

  •  50648 просмотра