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Розвиток ринку іпотечного житла в Україні: підписано важливий меморандум

Київ • УНН

 • 26140 перегляди

Міністерство економіки, DFC та Сітібанк підписали Меморандум щодо розвитку ринку іпотечного житла в Україні, спрощення доступу до іпотечних кредитів через програму "єОселя" та залучення фінансових ресурсів для підтримки житлового сектору в умовах військової агресії з боку росії.

Міністерство економіки, Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку та Сітібанк підписали Меморандум про розвиток ринку іпотечного житла в Україні. Зокрема завдяки цій домовленості стане простіше отримати іпотечний кредити, через програму "єОселя". Про це повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

За словами Першої Віцепрем'єр-міністерки – міністерки економіки України Юлії Свириденко, нова угода допоможе привернути гарантії та довгострокові фінансові ресурси для підтримки житлового сектору через іпотечні програми, включно з програмою "єОселя".

"Військова агресія росії проти України призвела до руйнування житлового фонду та вимушеного переміщення, за різними оцінками, близько 6,5 мільйонів українців. Ми цінуємо прагнення американських партнерів долучитися до співпраці. Вдячні партнерам за готовність надати консультаційну допомогу і спільно працювати над пошуком можливостей підтримки та фінансування ринку іпотеки в Україні. Ми сподіваємось, що це у перспективі дасть можливість більшій кількості українців придбати власне житло", — наголосила Свириденко.

Також обговорювалася співпраця у підтримці українського іпотечного ринку в умовах військових дій росії проти України, які спричинили значні пошкодження житлових об'єктів.

Нагадаємо

З початку року 4 000 українських родин скористалися програмою єОселя для придбання житла, отримавши кредити на загальну суму 6,7 мільярда гривень. В цілому, від початку дії програми, кредити отримали 10 277 родин на суму понад 16 мільярдів гривень.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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