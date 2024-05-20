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єОселя: з початку року чотири тисячі українських родин отримали кредити на придбання житла

єОселя: з початку року чотири тисячі українських родин отримали кредити на придбання житла

Київ • УНН

 • 20823 перегляди

З початку 2024 року 4 000 українських родин отримали кредити на загальну суму 6,7 мільярда гривень на придбання житла за програмою "єОселя", таким чином, загальна кількість сімей, які отримали кредити на суму понад 16 мільярдів гривень з моменту запуску програми, досягла 10 277.

З початку року 4 000 українських родин скористалися програмою єОселя для придбання житла, отримавши кредити на загальну суму 6,7 мільярда гривень. В цілому, від початку дії програми, кредити отримали 10 277 родин на суму понад 16 мільярдів гривень, передає УНН.

"З початку цього року кредити на придбання житла за програмою єОселя взяли вже 4 тисячі українців на загальну суму 6,7 млрд грн. Більшість з них придбають квартири, 161 родина - приватні будинки. Нагадаю, можливість купити за програмою приватний будинок з’явилась на початку нинішнього року. Важливо, що кожен третій кредит за програмою видано на придбання житла так званого першого продажу - готового від забудовника або такого, що будується. Загалом від початку дії програми іпотечні кредити взяли вже понад 10 тисяч родин на 16 млрд грн", - каже заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Минулого тижня за програмою єОселя українці отримали 291 кредит на загальну суму 510 мільйонів гривень.

Серед них:

Кредити під 3% були надані:143 військовослужбовцям та силовикам, 14 педагогам, 20 медикам і 12 науковцям;

Кредити під 7% отримали: 89 українців, які не мають власного житла, 9 внутрішньо переміщених осіб та 4 ветерани.

Найбільша кількість кредитів була взята для придбання житла на вторинному ринку - 207 кредитів. Водночас 84 українці оформили кредити на купівлю житла першого продажу, готового у забудовника або в будинку, що будується. Найбільше іпотечних кредитів було оформлено мешканцями:

Київської області - 92;

міста Києва - 57;

Одеської області - 17;

Вінницької області - 16;

Львівської області - 15.

Нагадаємо

219 захисників з Одещини скористалися безвідсотковим кредитом на нове житло за програмою "еОселя". Пільгова ставка складає 3-7%, строк кредиту - до 20 років. Мінімальний перший внесок 20%.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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