На Одещині успішно діє єОселя: безвідсотковим кредитом для придбання нового житла скористалися 219 захисників
Київ • УНН
219 захисників з Одещини скористалися безвідсотковим кредитом на нове житло за програмою "еОселя". Пільгова ставка складає 3-7%, строк кредиту - до 20 років. Мінімальний перший внесок 20%.
219 захисників з Одещини скористалися безвідсотковим кредитом на нове житло за програмою "єОселя". Про це пише очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Державна програма доступного іпотечного кредитування громадян України "єОселя" стартувала у серпні 2022 року. Пільгова ставка складає 3-7%, строк кредиту - до 20 років. Мінімальний перший внесок 20%.
"Окремим категоріям населення Одеська обласна адміністрація компенсує пільгову ставку. Наші захисники, рятувальники, правоохоронці, прикордонники можуть взяти житло в кредит і не сплачувати відсотки. Наразі такою програмою вже скористалися 219 особи.
Банками-учасниками нашої програми є: АТ "Державний ощадний банк України", АТ КБ "ПриватБанк", ПАТ АБ "Укргазбанк" та АТ "Укрексімбанк", - інформує Кіпер, додаючи що паралельно кількість житлових комплексів, які приєднуються до програми "єОселя".