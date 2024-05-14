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На Одещині успішно діє єОселя: безвідсотковим кредитом для придбання нового житла скористалися 219 захисників

Київ • УНН

 • 24642 перегляди

219 захисників з Одещини скористалися безвідсотковим кредитом на нове житло за програмою "еОселя". Пільгова ставка складає 3-7%, строк кредиту - до 20 років. Мінімальний перший внесок 20%.

219 захисників з Одещини скористалися безвідсотковим кредитом на нове житло за програмою "єОселя". Про це пише очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Державна програма доступного іпотечного кредитування громадян України "єОселя" стартувала у серпні 2022 року. Пільгова ставка складає 3-7%, строк кредиту - до 20 років. Мінімальний перший внесок 20%.

"Окремим категоріям населення Одеська обласна адміністрація компенсує пільгову ставку. Наші захисники, рятувальники, правоохоронці, прикордонники можуть взяти житло в кредит і не сплачувати відсотки. Наразі такою програмою вже скористалися 219 особи.

Банками-учасниками нашої програми є: АТ "Державний ощадний банк України", АТ КБ "ПриватБанк", ПАТ АБ "Укргазбанк" та АТ "Укрексімбанк", - інформує Кіпер, додаючи що паралельно кількість житлових комплексів, які приєднуються до програми "єОселя".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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