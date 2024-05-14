В Одесской области успешно действует еОселя: беспроцентным кредитом для приобретения нового жилья воспользовались 219 защитников

219 защитников из Одесской области воспользовались беспроцентным кредитом на новое жилье по программе "еОселя". Об этом пишет глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Государственная программа доступного ипотечного кредитования граждан Украины "еОселя" стартовала в августе 2022 года. Льготная ставка составляет 3-7%, срок кредита - до 20 лет. Минимальный первый взнос 20%.

"Отдельным категориям населения Одесская областная администрация компенсирует льготную ставку. Наши защитники, спасатели, правоохранители, пограничники могут взять жилье в кредит и не платить проценты. Сейчас такой программой уже воспользовались 219 человек.

Банками-участниками программы являются: АО "Государственный сберегательный банк Украины", АО КБ "ПриватБанк", ПАО АБ "Укргазбанк" и АО "Укрэксимбанк", - информирует Кипер, добавляя что параллельно количество жилых комплексов, которые присоединяются к программе "еОселя".