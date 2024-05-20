єОселя: с начала года четыре тысячи украинских семей получили кредиты на приобретение жилья

С начала года 4 000 украинских семей воспользовались программой єОселя для приобретения жилья, получив кредиты на общую сумму 6,7 миллиарда гривен. В целом, с начала действия программы, кредиты получили 10 277 семей на сумму более 16 миллиардов гривен, передает УНН.

"С начала этого года кредиты на приобретение жилья по программе єОселя взяли уже 4 тысячи украинцев на общую сумму 6,7 млрд грн. Большинство из них приобретут квартиры, 161 семья - частные дома. Напомню, возможность купить по программе частный дом появилась в начале нынешнего года. Важно, что каждый третий кредит по программе выдан на приобретение жилья так называемой первой продажи - готового от застройщика или строящегося. Всего с начала действия программы ипотечные кредиты взяли уже более 10 тысяч семей на 16 млрд грн", - говорит заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун.

На прошлой неделе по программе єОселя украинцы получили 291 кредит на общую сумму 510 миллионов гривен.

Среди них:

Кредиты под 3% были предоставлены: 143 военнослужащим и силовикам, 14 педагогам, 20 медикам и 12 ученым;

Кредиты под 7% получили: 89 украинцев, которые не имеют собственного жилья, 9 внутренне перемещенных лиц и 4 ветерана.

Наибольшее количество кредитов было взято для приобретения жилья на вторичном рынке - 207 кредитов. В то же время 84 украинца оформили кредиты на покупку жилья первой продажи, готового у застройщика или в строящемся доме. Больше всего ипотечных кредитов было оформлено жителями:

Киевской области - 92;

города Киева - 57;

Одесской области - 17;

Винницкой области - 16;

Львовской области - 15.

Напомним

219 защитников из Одесской области воспользовались беспроцентным кредитом на новое жилье по программе "єОселя". Льготная ставка составляет 3-7%, срок кредита - до 20 лет. Минимальный первый взнос 20%.