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У фаворі приміська нерухомість та низька поверховість: що відбувається на ринку житлової нерухомості

Київ • УНН

 • 33394 перегляди

Війна та перебої з електропостачанням змістили попит на ринку нерухомості в бік малоповерхових квартир до 9-го поверху та заміських будинків з газовим опаленням. Покупці надають перевагу нерухомості з бомбосховищами та автономними джерелами енергії.

У фаворі приміська нерухомість та низька поверховість: що відбувається на ринку житлової нерухомості

Війна та пов’язані з нею проблеми з електропостачанням внесли свої корективи у попит на житло на ринку столичної нерухомості. Як розповіли у коментарі УНН експерти, наразі покупців не цікавлять видові квартири, як це було раніше.

На сьогоднішній день більшим попитом користуються квартири до 9 поверху, не вище. Пов’язано це з війною, відключення електроенергії. Якщо на 9 поверх ще можна піднятися, то на 20 умовно кажучи, або на 25, то це вже проблемно. А електроенергію відключають по різних районах і є райони, в яких електроенергія по 4 години на добу. Тому це проблема. У висотних будинках проблема пов’язана з тим, що вони виключно електрифіковані і немає газу. Відповідно, якщо відключили електроенергію, то приготувати їсти є проблемою. Тому більшим попитом користуються будинки, в яких є газ

- розповів експерт з нерухомості Віктор Несін.

Звісно, що купівля квартири залежить від району, від інфраструктури, наявності метро. Експертка у сфері нерухомості Лариса Ставинога додала, що також покупців цікавить наявність бомбосховища, крім того, люди надають перевагу приміській нерухомості, адже там зазвичай є свої котли для забезпечення теплом.

"І там можна поставити акумулятори і можна якось себе автономно забезпечити енергоспоживання. Також віддають перевагу квартирам з ремонтом, щоб зайти і жити, щоб не робити ремонту", - додала Ставинога.

Щодо попиту на квартири, то Несін зауважує – знизився не сам попит, а активність покупців.

Первинний ринок дуже важко себе почуває сьогодні. На це є багато чинників, які впливають і саме головний чинник – війна, відсутність робочої сили, відсутність у зв’язку з війною електроенергії та інших речей. Відбулася така ситуація, що люди, які до війни проінвестували, вклали гроші в нерухомість, то будівництва заморозилися і зараз дуже повільними темпами деякі компанії починають його відновлювати. Але дуже-дуже повільно і дуже-дуже мало компаній, які мають фінансовий ресурс, і вони готові за свої кошти добудовувати. Тому що курс долара змінився, матеріали вони всі закуповуються за валюту. Все пов’язано з курсом долара і вартість цих матеріалів значно зросла

- розповіла Ставинога.

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Вона додала, що суттєво зросла вартість квадратного метра у порівнянні з тим, якою вона була до війни.

"Цю різницю треба чимось покривати і не всі забудовники можуть це зробити. І 100% буде ситуація, коли, якщо людина проінвестувала 100%, то вона, напевно, вже нічого не буде доплачувати. А ті люди, які інвестували якийсь відсоток, або взяли розтермінування, або на інших умовах, то вони мають розуміти, що, скоріш за все, їм можуть зробити перерахунки і вартість їх нерухомості суттєво зросте. Тобто, їм треба буде доплачувати", - додала Ставинога.

Експертка наголосила, що люди не мають коштів, тому що немає роботи, а тому люди будуть масово виставляти ці об’єкти на продаж, але і тут виникають проблеми.

"Так звана переуступка. У зв’язку з тим, що у нас з жовтня 2022 року набрав чинності закон "Про захист прав інвесторів", то змінилася процедура щодо відступлення від права. У зв’язку з цим багато забудовників не змогли виконати умови цього закону, щоб коректно подати інформацію до спеціального розділу в Реєстрі прав власності про незавершене будівництво. І такий об’єкт не можна купити. Він по факту є, воно є недобудоване, люди хочуть його продати, але немає механізму, тому що забудовник не виконав умови цього закону. А забудовник має, згідно нормами цього закону, передати реєстратору повний обсяг дозвільних документів на будівництво, які він отримав ще на момент, коли набрав чинності цей закон. Раніше ж було як? Договір оренди уклали і починають будувати. І потім вже в процесі починають розроблювати проєкт, починають щось робити і потроху вони починають укладати інші дозвільні документи. А зараз так не можна, зараз треба зробити всю документацію, подати реєстратору і потім вже починати будівництво", - каже фахівець.

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За її словами, на сьогодні виживають компанії, які мають свій фінансовий ресурс, і зазвичай виживає соціальне житло, у зв’язку з відносною дешевизною.

Що стосується вторинного ринку, то всі ці події, які відбуваються на теренах нашої країни, вони погано впливають на ринок нерухомості, тому що він є дуже інтуїтивний. Він дуже залежить від думки третіх осіб, від думки власників, думки покупців. І на це уже впливає інформаційні чинники. Крім того, що впливають відключення світла, впливають коливання курсу валют, військові дії, які зачіпають міста, але і дуже впливають інформаційні чинники. Елітне житло в новобудовах і взагалі по вторинному ринку сьогодні немає попиту. Сьогодні ринок економсегменту

- зазначила експертка.

Також вона розповіла, що власники квартир не завищують ціни на них при продажі, адже немає такого попиту на ринку, як був раніше.

"Зараз він (вторинний ринок - ред.) "відкатуюється", зараз ціни просідають. Червень він завжди трохи кволий і будемо дивитися, що буде далі. І ситуація на фронті теж не покращується. Раніше ж як було: продав – купив. А зараз продав і тримає гроші, чекають", - зазначила експерт, додавши, що поведінка покупців зараз дуже змінилася.

Павло Башинський

Павло Башинський

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