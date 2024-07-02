У фаворі приміська нерухомість та низька поверховість: що відбувається на ринку житлової нерухомості
Київ • УНН
Війна та перебої з електропостачанням змістили попит на ринку нерухомості в бік малоповерхових квартир до 9-го поверху та заміських будинків з газовим опаленням. Покупці надають перевагу нерухомості з бомбосховищами та автономними джерелами енергії.
Війна та пов’язані з нею проблеми з електропостачанням внесли свої корективи у попит на житло на ринку столичної нерухомості. Як розповіли у коментарі УНН експерти, наразі покупців не цікавлять видові квартири, як це було раніше.
На сьогоднішній день більшим попитом користуються квартири до 9 поверху, не вище. Пов’язано це з війною, відключення електроенергії. Якщо на 9 поверх ще можна піднятися, то на 20 умовно кажучи, або на 25, то це вже проблемно. А електроенергію відключають по різних районах і є райони, в яких електроенергія по 4 години на добу. Тому це проблема. У висотних будинках проблема пов’язана з тим, що вони виключно електрифіковані і немає газу. Відповідно, якщо відключили електроенергію, то приготувати їсти є проблемою. Тому більшим попитом користуються будинки, в яких є газ
Звісно, що купівля квартири залежить від району, від інфраструктури, наявності метро. Експертка у сфері нерухомості Лариса Ставинога додала, що також покупців цікавить наявність бомбосховища, крім того, люди надають перевагу приміській нерухомості, адже там зазвичай є свої котли для забезпечення теплом.
"І там можна поставити акумулятори і можна якось себе автономно забезпечити енергоспоживання. Також віддають перевагу квартирам з ремонтом, щоб зайти і жити, щоб не робити ремонту", - додала Ставинога.
Щодо попиту на квартири, то Несін зауважує – знизився не сам попит, а активність покупців.
Первинний ринок дуже важко себе почуває сьогодні. На це є багато чинників, які впливають і саме головний чинник – війна, відсутність робочої сили, відсутність у зв’язку з війною електроенергії та інших речей. Відбулася така ситуація, що люди, які до війни проінвестували, вклали гроші в нерухомість, то будівництва заморозилися і зараз дуже повільними темпами деякі компанії починають його відновлювати. Але дуже-дуже повільно і дуже-дуже мало компаній, які мають фінансовий ресурс, і вони готові за свої кошти добудовувати. Тому що курс долара змінився, матеріали вони всі закуповуються за валюту. Все пов’язано з курсом долара і вартість цих матеріалів значно зросла
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Вона додала, що суттєво зросла вартість квадратного метра у порівнянні з тим, якою вона була до війни.
"Цю різницю треба чимось покривати і не всі забудовники можуть це зробити. І 100% буде ситуація, коли, якщо людина проінвестувала 100%, то вона, напевно, вже нічого не буде доплачувати. А ті люди, які інвестували якийсь відсоток, або взяли розтермінування, або на інших умовах, то вони мають розуміти, що, скоріш за все, їм можуть зробити перерахунки і вартість їх нерухомості суттєво зросте. Тобто, їм треба буде доплачувати", - додала Ставинога.
Експертка наголосила, що люди не мають коштів, тому що немає роботи, а тому люди будуть масово виставляти ці об’єкти на продаж, але і тут виникають проблеми.
"Так звана переуступка. У зв’язку з тим, що у нас з жовтня 2022 року набрав чинності закон "Про захист прав інвесторів", то змінилася процедура щодо відступлення від права. У зв’язку з цим багато забудовників не змогли виконати умови цього закону, щоб коректно подати інформацію до спеціального розділу в Реєстрі прав власності про незавершене будівництво. І такий об’єкт не можна купити. Він по факту є, воно є недобудоване, люди хочуть його продати, але немає механізму, тому що забудовник не виконав умови цього закону. А забудовник має, згідно нормами цього закону, передати реєстратору повний обсяг дозвільних документів на будівництво, які він отримав ще на момент, коли набрав чинності цей закон. Раніше ж було як? Договір оренди уклали і починають будувати. І потім вже в процесі починають розроблювати проєкт, починають щось робити і потроху вони починають укладати інші дозвільні документи. А зараз так не можна, зараз треба зробити всю документацію, подати реєстратору і потім вже починати будівництво", - каже фахівець.
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За її словами, на сьогодні виживають компанії, які мають свій фінансовий ресурс, і зазвичай виживає соціальне житло, у зв’язку з відносною дешевизною.
Що стосується вторинного ринку, то всі ці події, які відбуваються на теренах нашої країни, вони погано впливають на ринок нерухомості, тому що він є дуже інтуїтивний. Він дуже залежить від думки третіх осіб, від думки власників, думки покупців. І на це уже впливає інформаційні чинники. Крім того, що впливають відключення світла, впливають коливання курсу валют, військові дії, які зачіпають міста, але і дуже впливають інформаційні чинники. Елітне житло в новобудовах і взагалі по вторинному ринку сьогодні немає попиту. Сьогодні ринок економсегменту
Також вона розповіла, що власники квартир не завищують ціни на них при продажі, адже немає такого попиту на ринку, як був раніше.
"Зараз він (вторинний ринок - ред.) "відкатуюється", зараз ціни просідають. Червень він завжди трохи кволий і будемо дивитися, що буде далі. І ситуація на фронті теж не покращується. Раніше ж як було: продав – купив. А зараз продав і тримає гроші, чекають", - зазначила експерт, додавши, що поведінка покупців зараз дуже змінилася.