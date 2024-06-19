В Україні попит на житло кволий, однак зростає – Нацбанк
Київ • УНН
В Україні попит на житло повільно зростає, але залишається значно нижчим, ніж до повномасштабного вторгнення.
В Україні попит на ринку житла поволі зростає, але все ще значно нижчий, ніж до повномасштабного вторгнення, більша зацікавленість у житлі вторинного ринку. Про це повідомила директор департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова під час презентації звіту про фінансову стабільність – червень 2024, передає кореспондент УНН.
Попит на житло залишається кволим, хоча й зростає. Порівняно з показниками до повномасштабного вторгнення попит зараз, ми слідкуємо за кількістю угод, так от, кількість угод зараз приблизно вдвічі нижча ніж вона була раніше, якщо усереднити. Але варто зазначити, що з місяця в місяць, з кварталу, у квартал ці показники поволі зростають, але це стосується передусім вторинного ринку
За її словами, первинний ринок досить стабільно на низьких показниках.
"Там досить низькі обсяги угод відбуваються, й зараз насправді безпекові ризики й невизначеність певна значно стримують від інвестування в житло на ранніх стадіях його будівництва, а за відсутності інвестицій фактично пропозиція житла не поповнюється новими об'єктами, які б були побудовані повністю чи значною мірою під час саме воєнного стану...Ринок житла поповнюється новими об'єктами повільно й багато з цих об'єктів, які вводиться в експлуатацію розпродані", - сказала Дадашова.
Також вона зазначила, що з іншого боку ціни на ринку поволі "повзуть" в гору, не в усіх регіонах, найбільше в західних, але немає такого фактора ризику, як падіння цін.
"Тому зараз з цієї точки зору загалом там умови для кредитування зберігаються", - сказала Дадашова.
Світовий банк підтримає Україну в поліпшенні ситуації на ринку житла, спрощенні будівельних норм і захисту покупців житла10.06.24, 14:16 • 15042 перегляди