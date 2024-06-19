В Україні попит на житло кволий, однак зростає – Нацбанк

В Україні попит на ринку житла поволі зростає, але все ще значно нижчий, ніж до повномасштабного вторгнення, більша зацікавленість у житлі вторинного ринку. Про це повідомила директор департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова під час презентації звіту про фінансову стабільність – червень 2024, передає кореспондент УНН.

Попит на житло залишається кволим, хоча й зростає. Порівняно з показниками до повномасштабного вторгнення попит зараз, ми слідкуємо за кількістю угод, так от, кількість угод зараз приблизно вдвічі нижча ніж вона була раніше, якщо усереднити. Але варто зазначити, що з місяця в місяць, з кварталу, у квартал ці показники поволі зростають, але це стосується передусім вторинного ринку