Світовий банк підтримає Україну в поліпшенні ситуації на ринку житла, спрощенні будівельних норм і захисту покупців житла
Київ • УНН
Світовий банк надасть підтримку у спрощенні правил нового будівництва та поліпшенні захисту громадян, які купують нерухомість в Україні, з метою поліпшення ситуації на ринку житла.
Світовий банк надаватиме підтримку у спрощенні регулювання для початку нового будівництва та у покращенні захисту громадян, які купують нерухомість. Про це повідомляє портал уряду, пише УНН.
Деталі
Світовий банк надаватиме підтримку державному та приватному секторам у покращенні ринку житла в Україні. Про це йдеться у меморандумі, якій підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, віце-президент Світового банку Антонелла Бассані та віце-президент Міжнародної фінансової корпорації Альфонсо Гарсія Мора.
За словами очільника уряду, Світовий банк надаватиме підтримку у спрощенні регулювання для початку нового будівництва та у покращенні захисту громадян, які купують нерухомість.
Наше завдання — не лише відновити пошкоджене й зруйноване житло. Але й модернізувати загальну житлову політику відповідно до стандартів ЄС. Світовий банк надаватиме підтримку у спрощенні регулювання для початку нового будівництва та у покращенні захисту громадян, які купують нерухомість
Також повідомляється, що уряд та Світовий банк співпрацюватимуть над створенням стимулів для приватних банків надавати доступні кредити українським сім’ям, аби дедалі більше родин змогли придбати житло.
Додамо
За даними Державної служби статистики, введення в експлуатацію житла в Україні у січні-березні 2024 року збільшилося на 12,2% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 2 млн 178,7 тис. кв. м.
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