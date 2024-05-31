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Введення в експлуатацію житла в Україні зросло на понад 12%: де найбільше

Київ • УНН

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У січні-березні 2024 року в Україні введено в експлуатацію 2 млн 178,7 тис. квадратних метрів житла, що на 12,2% більше, ніж за відповідний період 2023 року.

Введення в експлуатацію житла в Україні у січні-березні 2024 року збільшилося на 12,2% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 2 млн 178,7 тис. кв. м, повідомила Державна служба статистики, пише УНН.

Деталі

Загалом за три місяці цього року в експлуатацію введено майже 25,5 тис. квартир, що на 2,3% більше, ніж у січні-березні 2023 року. При цьому введено в експлуатацію 8094 квартир в одноквартирних будинках, 17 385 - у будинках із двома і більше квартирами.

У містах за цей період введено в експлуатацію 1 млн 166 тис. кв. м житла, у сільській місцевості - 1 млн 12 тис. кв. м.

За підсумками першого кварталу 2024 року найбільше житла введено в Київській області (453,3 тис. кв. м, 20,8% загального обсягу), Києві (236,9 тис. кв. м, 10,9%), Львівській (212,1 тис. кв. м, 9,7%), Івано-Франківській (158 тис. кв. м, 7,25%) та Волинській (153,3 тис. кв. м, 7%) областях.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

На цей рік прийшлася понад третина виданої державної іпотеки, більшість - на вторинці14.05.24, 17:52 • 18905 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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