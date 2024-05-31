Ввод в эксплуатацию жилья в Украине вырос более чем на 12%: где больше всего

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине в январе-марте 2024 года увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 2 млн 178,7 тыс. кв. м, сообщила Государственная служба статистики, пишет УНН.

Детали

Всего за три месяца этого года в эксплуатацию введено почти 25,5 тыс. квартир, что на 2,3% больше, чем в январе-марте 2023 года. При этом введено в эксплуатацию 8094 квартир в одноквартирных домах, 17 385 - в домах с двумя и более квартирами.

В городах за этот период введено в эксплуатацию 1 млн 166 тыс. кв. м жилья, в сельской местности - 1 млн 12 тыс. кв. м.

По итогам первого квартала 2024 года больше всего жилья введено в Киевской области (453,3 тыс. кв. м, 20,8% общего объема), Киеве (236,9 тыс. кв. м, 10,9%), Львовской (212,1 тыс. кв. м, 9,7%), Ивано-Франковской (158 тыс. кв. м, 7,25%) и Волынской (153,3 тыс. кв. м, 7%) областях.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

На этот год пришлось более трети выданной государственной ипотеки, большинство - на вторичке