Ввод в эксплуатацию жилья в Украине вырос более чем на 12%: где больше всего

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которой" скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  17 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которой" скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  117258 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  113751 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  149653 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
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"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  143248 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  86724 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
30 мая 2024, 05:43  •  91442 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116117 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  121072 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

29 мая 2024, 11:15  •  177208 просмотра

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине вырос более чем на 12%: где больше всего

В январе-марте 2024 года в Украине введено в эксплуатацию 2 млн 178,7 тыс. квадратных метров жилья, что на 12,2% больше, чем за соответствующий период 2023 года.

Экономика •   •  463 просмотра
Ввод в эксплуатацию жилья в Украине вырос более чем на 12%: где больше всего

россияне утром ударили по центру Херсона, есть пострадавшая

Российские войска обстреляли центр Херсона, повредив инфраструктуру и здания, а также ранив женщину 1959 года рождения.

Война •   •  648 просмотра
россияне утром ударили по центру Херсона, есть пострадавшая

В рф заявили об атаке БПЛА на татарстан утром: что известно

Сегодня утром в атнинском районе татарстана, россия, упал беспилотник. В ряде районов казани была слышна сирена. Власти закрывали небо над городом. Сотрудников ряда предприятий эвакуировали.

Новости Мира •   •  816 просмотра
В рф заявили об атаке БПЛА на татарстан утром: что известно

Ночная ракетная атака рф на Киев: спасатели показали последствия

Вражеский обстрел Киева 31 мая вызвал пожар на складе и повредил 6 автомобилей в Голосеевском районе, однако сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  19236 просмотра
Ночная ракетная атака рф на Киев: спасатели показали последствия

Враг ночью атаковал БПЛА Киевщину: без пострадавших, попаданий в инфраструктуру нет

Ночью российская армия атаковала Киевскую область с помощью беспилотника, но он был уничтожен за пределами населенного пункта без жертв и ущерба инфраструктуре.

Война •   •  17343 просмотра
Враг ночью атаковал БПЛА Киевщину: без пострадавших, попаданий в инфраструктуру нет

Примерно каждый четвертый крупный и средний бизнес в этом году был убыточным - Госстат

В январе-марте 2024 года финансовый результат крупных и средних предприятий Украины до налогообложения был положительным и составил 253,6 млрд грн, что на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, при этом 26,8% предприятий были убыточными.

Экономика •   •  15157 просмотра
Примерно каждый четвертый крупный и средний бизнес в этом году был убыточным - Госстат

Ночная ракетная атака рф на Харьков: 4 человека погибли, 25 пострадали, в том числе дети

Четыре человека погибли и 25 получили ранения, в том числе двое детей, в результате вражеских ракетных обстрелов в Харькове.

Война •   •  15093 просмотра
Ночная ракетная атака рф на Харьков: 4 человека погибли, 25 пострадали, в том числе дети

Синоптики дали прогноз на последний день весны

31 мая в Украине ожидается дождливая погода с грозами, температура воздуха от 11-16°С ночью до 21-30°C в день, при этом самые высокие температуры будут на востоке и юго-востоке.

Общество •   •  14174 просмотра
Синоптики дали прогноз на последний день весны

В небе над Украиной ночью уничтожили все из 4 запущенных врагом "шахедов" и ракету "Искандер"

Все четыре ударных беспилотника "Шахед" и крылатая ракета "Искандер", запущенные российскими войсками по Украине в ночь на 31 мая, были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны.

Война •   •  13601 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожили все из 4 запущенных врагом "шахедов" и ракету "Искандер"

Враг обстрелял жилые кварталы Херсонщины: один человек погиб

В Херсонской области военные террористы обстреляли населенные пункты, в результате чего были разрушены 9 частных домов, повреждены учебные и общественные здания, а один человек погиб.

Общество •   •  14504 просмотра
Враг обстрелял жилые кварталы Херсонщины: один человек погиб