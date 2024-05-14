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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На этот год пришлось более трети выданной государственной ипотеки, большинство - на вторичке

На этот год пришлось более трети выданной государственной ипотеки, большинство - на вторичке

Киев  •  УНН

14 мая 2024, 14:52  •  2439 просмотра

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Более трети ипотечных кредитов по государственной программе "єОселя" было выдано с начала 2024 года, причем около двух третей сделок приходится на вторичный рынок.

Более трети (37%) ипотечных кредитов по государственной программе "єОселя" в денежном выражении выдали с начала этого года, при этом примерно две трети сделок с начала программы в октябре 2022 года приходится на вторичный рынок, свидетельствуют данные Минэкономики, пишет УНН.

Детали

"Ипотечные кредиты по программе "єОселя" взяли уже 10 тысяч украинских семей. Общая сумма выданных банками кредитов - почти 16 миллиардов гривен. 30% взятых украинцами кредитов были на покупку жилья первой продажи - готового от застройщика или строящегося", - отметила Свириденко. 

По данным Минэкономики, с начала года украинцы взяли ипотечных кредитов по программе на более 6 млрд грн. В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе "єОселя" 229 кредитов на 396 млн грн, причем чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке - 168 кредитов.

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Справочно

Воспользоваться государственной программой ипотеки сегодня могут те, кто не имеет в собственности жилья или хочет улучшить его условия. Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий - участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан - ставка ипотеки составляет 7%.

Программа начала свою работу в октябре 2022 года. Банками-партнерами по программе "єОселя" являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank и Банк Кредит Днепр. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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