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На цей рік прийшлася понад третина виданої державної іпотеки, більшість - на вторинці

На цей рік прийшлася понад третина виданої державної іпотеки, більшість - на вторинці

Київ • УНН

 • 18905 перегляди

Понад третину іпотечних кредитів за державною програмою "єОселя" було видано з початку 2024 року, причому близько двох третин угод припадає на вторинний ринок.

Понад третину (37%) іпотечних кредитів за державною програмою "єОселя" у грошовому вираженні видали з початку цього року, при цьому приблизно дві третини угод з початку програми у жовтні 2022 року приходиться на вторинний ринок, свідчать дані Мінекономіки, пише УНН.

Деталі

"Іпотечні кредити за програмою єОселя взяли вже 10 тисяч українських родин. Загальна сума виданих банками кредитів - майже 16 мільярдів гривень. 30% взятих українцями кредитів були на купівлю житла першого продажу - готового від забудовника або такого, що будується", - зазначила Свириденко. 

За даними Мінекономіки, з початку року українці взяли іпотечних кредитів за програмою на понад 6 млрд грн. Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 229 кредитів на 396 млн грн, при чому найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку - 168 кредитів.

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Довідково

Скористатись державною програмою іпотеки сьогодні можуть ті, хто не має у власності житла або хоче покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка становить 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

Програма почала свою роботу в жовтні 2022 року. Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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