Всемирный банк поддержит Украину в улучшении ситуации на рынке жилья, упрощении строительных норм и защите покупателей жилья

Всемирный банк будет оказывать поддержку в упрощении регулирования для начала нового строительства и в улучшении защиты граждан, покупающих недвижимость. Об этом сообщает портал правительства, пишет УНН.

Детали

Всемирный банк будет оказывать поддержку государственному и частному секторам в улучшении рынка жилья в Украине. Об этом говорится в меморандуме, которой подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-президент Всемирного банка Антонелла Бассани и вице-президент Международной финансовой корпорации Альфонсо Гарсия Мора.

По словам главы правительства, Всемирный банк будет оказывать поддержку в упрощении регулирования для начала нового строительства и в улучшении защиты граждан, покупающих недвижимость.

Наша задача-не только восстановить поврежденное и разрушенное жилье. Но и модернизировать общую жилищную политику в соответствии со стандартами ЕС. Всемирный банк будет оказывать поддержку в упрощении регулирования для начала нового строительства и в улучшении защиты граждан, покупающих недвижимость - написал Денис Шмыгаль.

Также сообщается, что правительство и Всемирный банк будут сотрудничать над созданием стимулов для частных банков предоставлять доступные кредиты украинским семьям, чтобы все больше семей смогли приобрести жилье.

Добавим

По данным Государственной службы статистики, ввод в эксплуатацию жилья в Украине в январе-марте 2024 года увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 2 млн 178,7 тыс. кв. м.

Всемирный банк готов управлять кредитным фондом G7 для Украины, используя российские активы