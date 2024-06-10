Всемирный банк поддержит Украину в улучшении ситуации на рынке жилья, упрощении строительных норм и защите покупателей жилья

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
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Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

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Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
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Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  78001 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  102475 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  100860 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
  •  95934 просмотра

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  175345 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  174702 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

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Всемирный банк поддержит Украину в улучшении ситуации на рынке жилья, упрощении строительных норм и защите покупателей жилья

Всемирный банк окажет поддержку в упрощении правил нового строительства и улучшении защиты граждан, приобретающих недвижимость в Украине, с целью улучшения ситуации на рынке жилья.

Общество •   •  1473 просмотра
Всемирный банк поддержит Украину в улучшении ситуации на рынке жилья, упрощении строительных норм и защите покупателей жилья

WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

Сеть АЗС WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн фонда Фонда Притулы "Невидимий щит" на обеспечение подразделений Национальной гвардии системами радиоэлектронной борьбы.

Новости Бизнеса •   •  1012 просмотра
WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

В Хмельницкой области осудили священнослужителя УПЦ за "пьяное" ДТП с погибшим

Священнослужитель УПЦ был осужден за то, что устроил автомобильную аварию со смертельным исходом, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения в Хмельницкой области.

Криминал и ЧП •   •  2823 просмотра
В Хмельницкой области осудили священнослужителя УПЦ за "пьяное" ДТП с погибшим

В оккупированном Донецке прогремела серия взрывов: над городом вздымается столб дыма

В понедельник, 10 июня, в оккупированном Донецке прогремела серия взрывов, в результате чего из разных районов города был виден столб черного дыма.

Война •   •  4318 просмотра
В оккупированном Донецке прогремела серия взрывов: над городом вздымается столб дыма

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса, считает председатель комитета по вопросам свободы слова.

политика •   •  35990 просмотра
Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

российский флаг в Рыжовке был заминирован, могла быть смертельная провокация - спикер ВСУ

Обнаруженный на здании в Бижовке Сумской области российский флаг был заминирован. Речь идет о потенциальной смертоносной провокации со стороны российских диверсантов. В то же время село уже полностью контролируется Украиной.

Война •   •  6667 просмотра
российский флаг в Рыжовке был заминирован, могла быть смертельная провокация - спикер ВСУ

"путин действительно бесится, реакция в Кремле очень горячая и ощутимая": Юсов о поражении российского Су-57

Украина впервые сбила российский истребитель Су-57 на аэродроме, расположенном в 589 километрах от линии фронта, что разозлило путина и вызвало яростную реакцию кремля.

Война •   •  7553 просмотра
"путин действительно бесится, реакция в Кремле очень горячая и ощутимая": Юсов о поражении российского Су-57

На Кипре в Европарламент избрали блогера, который "ничего не знает о политике"

Блогер Фидиас Панайоту неожиданно получил одно из шести мест от Кипра в Европейском парламенте. Сам блогер признается, что ничего не знает о политике и ни разу в жизни не голосовал на выборах.

Новости Мира •   •  5958 просмотра
На Кипре в Европарламент избрали блогера, который "ничего не знает о политике"

Партизаны в Крыму обнаружили радиорелейную станцию оккупантов - "АТЕШ"

Украинские партизаны во временно оккупированном Крыму обнаружили в Раздольненском районе российскую радиорелейную станцию Р-419, предназначенную для развертывания линий связи.

Война •   •  9158 просмотра
Партизаны в Крыму обнаружили радиорелейную станцию оккупантов - "АТЕШ"

Папа Римский призвал Израиль и ХАМАС срочно договориться о прекращении огня

Папа Римский Франциск призвал Израиль и ХАМАС срочно договориться о прекращении огня и освободить заложников, а также обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу.

Новости Мира •   •  7772 просмотра
Папа Римский призвал Израиль и ХАМАС срочно договориться о прекращении огня