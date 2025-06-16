Аренда 1-комнатной квартиры в Украине дорожает: в Одессе цены взлетели почти на треть за полгода
Киев • УНН
За последние полгода аренда однокомнатных квартир больше всего подорожала в Одессе – на 29%, достигнув 11 тысяч гривен. В Днепре и Киеве рост составил 10% и 9% соответственно.
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Одессе в июне достигает 11 тысяч гривен. За последние шесть месяцев цены выросли на 29% - это самый большой прирост среди всех регионов. В Днепре аренда подорожала на 10%, в Ровно и Киеве - на 9%. В то же время во Львове, Хмельницком и Ужгороде цены изменились незначительно.
Об этом пишет УНН со ссылкой на статистические данные ЛУН.
Детали
В июне средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Одессе составляет 11 тысяч гривен.
За последние полгода, по данным ЛУН, эта сумма выросла на 29%, что является самым большим показателем среди всех областей Украины.
Второе место по темпам подорожания занимает Днепр - здесь стоимость аренды выросла на 10% за полгода.
В Ровно и Киеве цены выросли немного медленнее - на 9% за шесть месяцев. Менее динамичный рост наблюдается в Хмельницком и Львове, где цены поднялись всего на 3%.
Самый медленный прирост зафиксировали в Ужгороде - всего 1% за полгода. Обновленных данных по другим городам пока нет.
Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине06.06.25, 16:00 • 241689 просмотров