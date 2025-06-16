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Оренда 1-кімнатної квартири в Україні дорожчає: в Одесі ціни злетіли майже на третину за пів року

Київ • УНН

 • 198 перегляди

За останні пів року оренда однокімнатних квартир найбільше подорожчала в Одесі – на 29%, сягнувши 11 тисяч гривень. У Дніпрі та Києві зростання склало 10% та 9% відповідно.

Оренда 1-кімнатної квартири в Україні дорожчає: в Одесі ціни злетіли майже на третину за пів року

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Одесі у червні сягає 11 тисяч гривень. За останні шість місяців ціни зросли на 29% - це найбільший приріст серед усіх регіонів. У Дніпрі оренда подорожчала на 10%, у Рівному та Києві - на 9%. Натомість у Львові, Хмельницькому та Ужгороді ціни змінилися незначно.

Про це пише УНН із посиланням на статистичні дані ЛУН.

Деталі

У червні середня вартість оренди однокімнатної квартири в Одесі становить 11 тисяч гривень.

За останні пів року, за даними ЛУН, ця сума зросла на 29%, що є найбільшим показником серед усіх областей України.

Друге місце за темпами здорожчання займає Дніпро - тут вартість оренди зросла на 10% за пів року.

У Рівному та Києві ціни зросли трохи повільніше - на 9% за шість місяців. Менш динамічне зростання спостерігається у Хмельницькому та Львові, де ціни піднялися всього на 3%.

Найповільніший приріст зафіксували в Ужгороді - лише 1% за пів року. Оновлених даних щодо інших міст наразі немає. 

Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні06.06.25, 16:00 • 241689 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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