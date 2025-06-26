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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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У 2025 році українці вже сплатили майже 5 мільярдів податку на нерухомість: найбільше - Київ

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Протягом перших п'яти місяців 2025 року українці сплатили 4,9 мільярда гривень податку на нерухомість, що на 17% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільші надходження зафіксовано в Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

У 2025 році українці вже сплатили майже 5 мільярдів податку на нерухомість: найбільше - Київ

За перші п’ять місяців 2025 року надходження від податку на нерухомість склали 4,9 мільярда гривень - це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше сплатили мешканці столиці, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.

Про це пише УНН із посиланням на Державну податкову службу.

Деталі

За перші п’ять місяців 2025 року українці вже сплатили 4,9 млрд грн податку на нерухомість. Це на 17% більше, ніж за аналогічний період торік

- ідеться у дописі.

Найбільше податку надійшло з:

  • Києва – майже 990 млн грн;
    • Київської області – 497 млн грн;
      • Дніпропетровської – 496 млн грн;
        • Одеської – 464 млн грн.

          Доповнення

          У 2025 році українці сплачують податок за 2024 рік. Податок на нерухомість сплачують:

          • Фізичні особи, які володіють квартирами площею понад 60 кв. м;
            • володіють будинками понад 120 кв. м;
              • різними типами житла (в тому числі частками), якщо загальна площа перевищує 180 кв. м.

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                Альона Уткіна

                Альона Уткіна

                НерухомістьФінанси
                Державна податкова служба України
                Київська область
                Одеська область
                Дніпропетровська область
                Київ
                Tesla
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