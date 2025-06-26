В 2025 году украинцы уже уплатили почти 5 миллиардов налога на недвижимость: больше всего - Киев

За первые пять месяцев 2025 года поступления от налога на недвижимость составили 4,9 миллиарда гривен - это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего заплатили жители столицы, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Детали

За первые пять месяцев 2025 года украинцы уже уплатили 4,9 млрд грн налога на недвижимость. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года - говорится в сообщении.

Больше всего налога поступило из:

Киева – почти 990 млн грн;

Киевской области – 497 млн грн;

Днепропетровской – 496 млн грн;

Одесской – 464 млн грн.

Дополнение

В 2025 году украинцы уплачивают налог за 2024 год. Налог на недвижимость уплачивают:

Физические лица, владеющие квартирами площадью более 60 кв. м;

владеющие домами более 120 кв. м;

различными типами жилья (в том числе долями), если общая площадь превышает 180 кв. м.

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